El gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo recobró su libertad hoy en horas de la tarde tras la disposición del Séptimo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, a cargo de la fiscal Anita Meneses López.

Accidente de tránsito en Los Palos

La autoridad regional permaneció con detención policial por cerca de 24 h tras ser intervenido por efectivos de la comisaría de La Yarada Los Palos tras impactar con su camioneta a un menor de edad (6 años) el pasado miércoles 21 de octubre, en la carretera que conduce al balneario de Los Palos.

El Ministerio Público no encontró motivo suficiente para mantener la medida de detención policial toda vez que mi patrocinado (gobernador regional), desde un inicio actuó con su deber frente al accidente de tránsito, pues no tuvo responsabilidad dolosa en el mismo, trasladando de inmediato al menor de edad a una clínica privada especializada de primer nivel para su diagnóstico, atención y tratamiento, mitigando así los efectos del accidente, declaró su abogada Lilia del Carmen Guevara Lira.

Dosaje etílico resultaron negativo

Refirió que en ambos exámenes de dosaje etílico que le practicaron a Torres Robledo, tanto el cualitativo y el cuantitativo, salió con resultado negativo.

Agregó que la autoridad regional se hizo cargo de todos los gastos a través del SOAT, estando en estos momentos el pequeño fuera de peligro y en plena recuperación de su salud.

Recordó que hace años, Torres Robledo también fue víctima de un accidente de tránsito, donde casi pierde sus extremidades inferiores, pero supo salir adelante y por ello actuó con la diligencia correspondiente.