El representante de los transportistas de colectivos Tacna Arica (Perú), Javier Cabrera Pinto, al término del primer día de la Reunión del Comité de Desarrrollo e Integración Fronterizo Perú Chile manifestó sentirse “decepcionado” porque no se obtuvo los resultados deseados.

MIRA ESTO | Tacna: Inicia reunión Perú Chile que busca recuperar flujo de 7 millones de personas

“Estábamos esperanzados en que se lograra que el gobierno peruano presionara al gobierno chileno para la apertura de la frontera las 24 horas y no se ha logrado absolutamente nada, son muy pasivas las autoridades peruanas, Relaciones Exteriores no ha hecho su función y nos indican que no van a tratar ese tema sino hasta el próximo año”, reclamó el dirigente.

Protesta el 24 de noviembre

Manifestó que definitivamente Tacna pierde porque no se va a abrir la frontera las 24 horas en diciembre como querían ni en enero y febrero en que vienen las vacaciones de los chilenos.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Hospitalizan a uno de dos varones baleados en afueras de local nocturno

“El panorama que pinta para la cadena hotelera, restaurantes, transportistas y comerciantes, es muy sombría. Estamos realmente molestos y con los gremios de AJU y los galerías de la avenida Bolognesi estamos planificando hacer una marcha de protesta y marchar hacia la frontera, tentativamente Luis Chino ha soltado una fecha que sería el 24 de noviembre” , advirtió el dirigente.

Mencionó además que invitaron a Aduanas a que formen parte de su mesa, a fin de proponer que los días de alto flujo de viajeros los autos colectivos tengan un área especial de control para evitar las colas junto a los autos particulares, sin embargo no fue aceptado por los funcionarios.