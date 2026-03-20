El Gobierno Regional de Tacna, a través de la Oficina de Gestión de Predios Estatales (OGPRE), ex OEABI, alertó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que estarían ofreciendo lotes para viviendas en el litoral tacneño, entre las playas de Llostay y Los Chasquis.

La advertencia la dio esta mañana la OGPRE Tacna tras conocer de un documento apócrifo con el que estas personas tratarían de sustentar los trámites de compra directa del predio rural de unas 62 hectáreas al Gobierno Regional de Tacna.

No existe área de tasaciones en OGPRE

El documento falso, de fecha 23 de febrero de 2026, tiene el logo de la anterior gestión regional. El supuesto Informe Técnico N° 01093-20226-CTT.GRT es dirigido al Dr. Jaime Yuly Carpio (área de OEABI) por el Ing. Saúl Peñagranda López (área de Tasaciones).

“En la OGPRE no existe un área de Tasaciones y esas personas que se menciona en el documento no pertenecen a la entidad. El informe técnico al que se alude no existe como trámite. La numeración sí, pero corresponde a otro trámite”, declaró a diario Correo el jefe de la Oficina de Gestión de Predios Estatales de Tacna, Jonás Ayma Mamani.

Predio fue tasado en S/ 1.70 en m2

El documento en mención, según aparece en el texto, fue presentado por el administrado José Chino Aro y firmado por el abogado Guido Cáceres Nieto. La solicitud N° 111844626 tiene como fecha 22 de diciembre de 2025.

La supuesta evaluación técnica consigna como realizada en la fecha 13 de febrero, en el horario de 10 h a 11:30 h. Según la tasación directa, el área del terreno es 61.2168 hectáreas (602,168 m2) y tendría como valor por metro cuadrado de S/ 1.70, con lo cual el precio total del predio sería de 1 023 685.60 soles.

CUI corresponde a otro trámite

El jefe de la OEABI refirió que en esa fecha y horario no se realizó ninguna tasación. Además, ese CUI si existe, pero tiene otra fecha y es otro el asunto. Eso también se ha falseado, anotó.

Refirió que el predio en mención actualmente está en proceso de saneamiento, con primera de dominio a nombre del Estado.

Ya se tiene la anotación preventiva, y pronto saldrá la anotación definitiva. Con ese documento o resolución se acudirá a Registros Públicos para su inscripción con primera de dominio a nombre del Estado, dijo.

Procederán con desalojo se módulos

El funcionario agregó que no hay ninguna decisión de disposición o venta de ese predio que se ubica a la altura del Km 42. Es terreno está para protegerlo y advirtió que pronto se procederá al desalojo de algunos módulos que se instalaron en la zona, indicó.

Refirió que el nombre de José Chino Aro si está registrado en la OGPRE Tacna, pero en otras solicitudes y en otras zonas, y todos sus pedidos fueron denegados.