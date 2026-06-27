La Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín en Tacna inauguró la nueva central de monitoreo de cámaras de vigilancia, el equipamiento de cámaras y vehículos para fortalecer la seguridad de dicha jurisdicción.

El alcalde Niel Zavala Meza anunció que ahora se iniciará la segunda etapa del proyecto para la instalación de cámaras de vigilancia en plazas, parques y centros educativos, en donde dejará el expediente técnico terminado para que la siguiente gestión lo ejecute y anhela un patrullaje sin fronteras para integrarlo a los demás distritos de la provincia de Tacna.

Para el patrullaje disponen de 6 camionetas nuevas 2x4, 14 autos y 16 motocicletas. (Foto: Difusión)

Un total de 209 nuevas cámaras

Se puso en operatividad las 209 cámaras de vigilancia, de las cuales se tiene 16 para la identificación de placas y el uso de luz infrarroja. Tienen un alcance de 300 metros de zoom y panorámicas de 180° y 360°. EL proyecto está valorizado en 33 millones de soles.

Adicional se cuenta con 50 botones de pánico con parlantes instalados en el distrito que permite una conexión directa con la central de serenazgo para una atención oportuna y se instaló 14 módulos de seguridad. Para el patrullaje disponen de 6 camionetas nuevas 2x4, 14 vehículos y 16 motocicletas, las unidades cuentan con cámaras para grabar y conexión radial.

Esperan tener 600 serenos

Respecto al centro de monitoreo se tiene 19 módulos de control donde se verifican las cámaras vigilancia en tres turnos por el personal de serenazgo y se creó una sala de crisis que será empleada para las reuniones de trabajo del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

El alcalde destacó la inversión realizada a favor de la población y anunció el aumento del personal de serenazgo para el patrullaje en el distrito. Se espera contar con 600 agentes.

El jefe de la Región Policial de Tacna, general PNP Helbert Luna, manifestó que se asignará efectivos para el patrullaje integrado y recordó que se sumaron 20 agentres a la comisaría de Gregorio Albarracín. Pidió que en la central de monitoreo se cuente con policías para hacer un mejor trabajo articulado para las intervenciones.