Tras un operativo policial aduanero realizado en la carretera Costanera jurisdicción del distrito Ite, provincia Jorge Basadre, policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y agentes de la Intendencia de Aduana lograron intervenir un vehículo cargado de mercadería de procedencia extranjera que era trasladada al interior del país sin la documentación legal con detención de dos personas como presuntos miembros de la banda de contrabandistas “Los ruteros del Alto”.

Camión y tripulantes

Se incautó el vehículo tipo camión marca Forland color blanco de placa V4X-867 y mercadería consistente en cajas de licores y prendas de vestir que fueron importadas por el régimen de la Zona Franca de Tacna y tendrían un valor de S/ 250 mil; también se detuvo a David Samuel Ramírez Serrano (27) y Eusebio Jhon Anco Maque (57) por el presunto delito de contrabando.

Según policías interventores, el camión V4X-867 iba a trasladar al interior del país mercadería sin la documentación legal y fue detectado en la vía Costanera, cerca de la sede de la Policía de Carreteras (Polcar) base Boca del Río, en el distrito de Ite, luego que se habría desplazado desde la ciudad hasta esa zona de la vía Costanera, en el litoral tacneño, por trochas para burlar el control aduanero Vila Vila.

Licores y prendas

En la tolva del vehículo se halló 244 cajas de licores, 10 paquetes medianos y prensados conteniendo prendas de vestir y un paquete grande (prensado) con prendas de vestir, por lo que se dio aviso al fiscal especializado en delitos aduaneros Ángel Gutiérrez Enríquez, quién dispuso se prosiga con la intervención policial.

Vehículo transportaba la mercancía sin documentación

Sobre los licores, se incautó 69 cajas de ron marca Flor de Caña con 12 botellas cada una, 60 cajas de licor de hierba alemán Jagermeister, 49 cajas de whisky marca Jack Daniels, 17 cajas de tequila José Cuervo, 12 cajas de whisky Johnny Walker. También, nueve cajas de la marca Tanqueray, cinco cajas de marca Amarula, cuatro cajas de la marca El Jimador, tres de marca Jim Beam, tres cajas de Beefeater, tres cajas de ron Bacardi, dos cajas de Baileys, entre otros.

Nueva ruta

Según información que maneja la PNP y Fiscalía, los integrantes de la banda de contrabandistas “Los ruteros del Alto” habrían estado empleando una ruta próxima a la carretera Costanera para internar al interior del país la mercancía de procedencia extranjera sin el pago de impuestos. El camión intervenido, previamente se habría desplazado por la vía Costanera, desde la ciudad hasta las inmediaciones del bosque municipal, de donde entró a una trocha que colinda con un cerro, bordeó Vila Vila y volvió a la vía Costanera a la altura de la playa La Meca.

La intervención del camión V4X-867 con mercancía y la detención de dos personas se efectuó el jueves 19 por la noche; tras 48 horas de investigación en la sede de la Policía Fiscal los dos hombres pasaron anoche (sábado) a la Unidad de Flagrancia.