Horas previas a la llegada del año 2026 el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo en el establecimiento penitenciario en el distrito de Pocollay y encontró una diversidad de artículos prohibidos, especialmente droga con que al parecer algunos internos iban a celebrar el nuevo año. En una revisión ordinaria se halló 456 envoltorios tipo “ketes” de alcaloide de cocaína, celulares y otros artículos de comunicación.

Control en cárcel

Según indicaron representantes del INPE, por disposición del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, se viene ejecutando medidas de control a fin de combatir los actos criminales desde las cárceles del país; por ello en el Establecimiento Penitenciario Tacna, conocido como Penal de Pocollay, se realizó una revisión ordinaria, donde se halló droga, celulares y otros artículos no permitidos al interior.

Droga y celulares

La intervención permitió incautar 456 envoltorios tipo “ketes” conteniendo pasta básica de cocaína, cuatro celulares, dos hand free, siete cables de USB, 24 pipas artesanales, un cargador artesanal, un cable artesanal, 10 relojes y siete encendedores.

En el operativo participaron 68 agentes de seguridad de la Oficina Regional Sur Arequipa y del penal de Pocollay de Tacna, quienes realizaron acciones de inspección en los ambientes comunes, celdas y baños de los pabellones C y D.

Personal de INPE removió las camas y otras partes de las celdas y pabellones

Autoridades presentes

La inspección estuvo liderada por el director regional Omar Córdova Villar en compañía del subdirector regional, Freddy Paredes Mansilla; el director del centro carcelario, Juan Almeyda Rojas; y el jefe de seguridad, Marcos Valverde Rodríguez.

Como parte del protocolo de seguridad, autoridades del recinto dieron aviso a los representantes del Ministerio Público y de Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias de ley correspondientes.