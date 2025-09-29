Un dantesco incendio se suscitó en el restaurante de comida rápida “Chicken Kennedy”, ubicada en la intersección de las calles Robert Kennedy y Rodríguez de Mendoza en el distrito Alto de la Alianza de la ciudad de Tacna.

El propietario Aarón Zapata Gallo señaló que el fuego se habría originado por el mal funcionamiento de una refrigeradora. En el momento del siniestro no había personas en el local por lo que no se reportaron heridos.

Siniestro se produjo en la intersección de las calles Robert Kennedy. (Foto: Difusión)

Rompieron puertas para ayudar

Los vecinos, serenos y policías tuvieron que romper la puerta para combatir las llamas con el uso de baldes de agua y extintores facilitados por un restaurante amazónico ubicado a pocos metros.

También se retiraron balones de gas los cuales fueron humedecidos por efectivos de la Policía Nacional que les arrojaron cubetas de agua.

Policías humedecen balones de gas para evitar que exploten. (Foto: Difusión)

Reclaman demora de bomberos

Una vecina se quejó que los bomberos se tardaron más de dos horas en llegar y que cuando convocaron a la compañía de Alto de la Alianza, ubicada a 400 metros, les manifestaron que no contabancon personal. “Dónde está el alcalde que no arregla las unidades y dota de implementos a los efectivos bomberiles”, se quejó la señora.

Lamentó que se tenga que hacer “polladas” para ayudar a la reparación de los vehículos de los bomberos y que no se ejecute un proyecto de inversión pública para renovar los camiones contra incendio, ambulancias y otras unidades de emergencia.

Artefactos y enseres fueron incinerados por las llamas. (Foto: Difusión)

Fuego acabó emprendimiento

Hasta el sitio arribaron dos vehículos contra incendio de las compañías 123 y 110 del distritoGregorio Albarracín, cuyo personal ayudó a extinguir el fuego.

En el interior las llamas ya habíandejado en escombros y cenizas mesas, sillas, mostradores, letreros, utensilios, el techo y un televisor de pantalla plana. Según contaron los moradores, el restaurante ofrecía recién desde hace un mes la venta de alitas broaster, salchipapa, pollo frito y gaseosas, principalmente en horas de la noche.

Señalaron que era un negocio de jóvenes emprendedores, que habían alquilado todo el primer nivel de esa esquina y remodelado para atender al público. Las pérdidas aún no han sido cuantificadas pero quedó destruido todo el mobiliario y ambientes por lo que no podrá seguir funcionando.