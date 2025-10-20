En un video propalado por las redes sociales, que rápidamente se volvió viral, se aprecia a un inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) proferir insultos racistas contra un taxista en la avenida prolongación Hipólito Unanue a inmediaciones del Mercado Mayorista Grau de la ciudad de Tacna.

En las imágenes se observa como el inspector de tránsito interviene a un auto rojo aparentemente del servicio de taxi y luego en medio de la discusión con el conductor el servidor público empieza a atacarlo de forma discriminatoria.

“Serranazo”, “fuera de aquí”

Le lanza frases como “serranazo”, “fuera de aquí”, “conch.. are”, “vete nomás” “ya, avanza, avanza” y otros calificativos de grueso calibre. Dichos actos han sido duramente cuestionados por decenas de usuarios en las redes sociales que lamentaron la calidad de personal que se contrata en la Municipalidad Provincial de Tacna.

Asimismo el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna solicitó a la autoridad de la Municipalidad Provincial de Tacna investigar estos hechos.

La agresión verbal por parte del inspector se da a pocos días de que otros servidores como de la Policía Municipal así como del equipo Panteras de la MPT se vieran envueltos en agresiones a ciudadanos que también fueron cuestionadas y reconocidas por el alcalde Pascual Guisa Bravo.