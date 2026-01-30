Un nuevo asesinato se produjo esta tarde en el penal de Challapalca considerado de máxima seguridad. Un interno atacó a otro con un objeto punzo cortante hasta causarle la muerte, después fue reducido por el personal del INPE. Se conoció que los protagonistas de un enfrentamiento o gresca fueron dos integrantes de organizaciones criminales trasladados del norte del país al penal ubicado en la sierra de Tacna y cuya administración está a cargo del INPE Región Puno. Se puso de conocimiento de la PNP y Fiscalía de Tacna; se decidió que una comitiva viaje a Challapalca recién mañana por la madrugada para realizar diligencias.

INPE avisa a PNP

Agentes del INPE a cargo de la seguridad interna de esa cárcel dieron aviso al personal policial del Destacamento PNP Challapalca que tiene a su cargo el resguardo exterior, así luego se constató la presencia de un varón muerto. Al caer la noche se dio aviso a la Fiscalía Provincial de Tarata y a la Región Policial Tacna.

Se les identifica

Se conoció que el causante del asesinato sería el interno William Acerdán Mejía, quién habría utilizado un instrumento tipo verduguillo para agredir y causar lesiones graves a Carlos Manuel Medina Jiménez, luego de una discusión y pelea porque el segundo habría amenazado al primero con mandar a atentar contra integrantes de su familia.

Integraban bandas

Por información policial se supo que Carlos Medina Jiménez hasta antes de ser encarcelado tenía por apodos “Cabezón” o “Búho”, fue integrante de la banda “Kike y sus chalecos” que lo lideraba Enrique Ramos Bellido, hermano del temido Jacinto Aucayari Bellido o “Cholo Jacinto”.

De acuerdo con investigaciones de la División de Secuestros de la PNP en Lima, esa organización a la que integró Medina coordinaría asesinatos por encargo con narcotraficantes y otras organizaciones delictivas.

Sobre William Acerdán alias “Panquero” se supo que en el 2015 cayó con otros integrantes de la llamada banda “Los Dragones rojos” en La Libertad, grupo criminal que se dedicó a la extorsión y secuestros; además Cerdán en la actualidad sería un paciente psiquiátrico en ese establecimiento penitenciario (Challapalca) ubicado a cerca de 5 mil metros sobre el nivel del mar.

Viajan mañana

Esta noche se conoció que una comitiva de policías de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y de la Oficina de Criminalística (Oficri) de la Región Policial Tacna enrumbará a las 4 horas hasta la cárcel de Challapalca en la provincia de Tarata y cerca a la región Puno; mientras el escenario del crimen fue aislado.