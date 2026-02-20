Dos ciudadanas extranjeras fueron intervenidas en las últimas horas en el complejo fronterizo Santa Rosa en posesión de más de 300 mil dólares que pretendían trasladar del Perú a Chile sin haber declarado ante la Sunat-Aduana. La fuerte suma de dinero fue incautada y se inició una investigación contra esas personas por el presunto delito de lavado de activos.

Aduana detecta

Según el Ministerio Público, la alerta sobre el transporte irregular de dinero fue realizada por el personal de la Aduana; luego hasta la frontera con Chile acudieron representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna y policías de la sección Lavado de Activos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Las viajeras identificadas como Lucía Mamani C. y Kathrin Guzmán M., ambas de nacionalidad boliviana, portaban bolsos conteniendo un total de 363 mil 725 dólares americanos, suma que al cambio equivale a más de 1 millón 360 mil soles.

Según la versión preliminar de esas ciudadanas, el dinero que portaban había ingresado a territorio peruano sin ser declarado, después pretendía ser llevado hacia Chile bajo la misma modalidad irregular.

Fiscalía investiga

Ante ello, la fiscal Nataly Choquecahua dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos (traslado transfronterizo de dinero) y encargó a la Policía de Lavado de Activos la incautación total del efectivo para las pericias correspondientes.

La fuerte suma de dinero en dólares fue incautada y se investiga presunto delito de lavado de activos

De la Fiscalía señalan que una persona está obligada a declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo del país cuando la suma sea mayor a los 10 mil dólares y hasta los 30 mil dólares (o su equivalente en otra moneda), porque el incumplimiento acarrea a retención de ese dinero y la apertura de un proceso penal por presunto lavado de activos.

Según agentes del Depincri, el traslado irregular de dinero de un país a otro suelen hacerlo con mucha frecuencia las personas ligadas al narcotráfico u otros delitos.