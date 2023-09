La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Tacna Juliana Jungbluth Nieto informó que se han abierto hasta tres investigaciones contra funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna por presuntas designaciones irregulares.

Explicó que el director regional Iván Liendo Silva designó como director de comunicaciones al ingeniero Jesús Simón Atencio pese a que no cumple el perfil profesional para llevar a cabo sus funciones y que trabaja al mismo tiempo como docente a tiempo completo en el Instituto Superior Tecnológico Francisco de Paula Gonzales Vigil.

Recursos Humanos observó designación

La consejera explicó que primero el jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Transportes y Comunicaciones Luis Galdos a través de un informe advirtió a Liendo que Jesús Simón Atencio no cumplía los requisitos, por lo que Galdos habría sido removido de su puesto.

Se puso en el cargo de jefa de Recursos Humanos a Natividad Carrillo, la cual también alertó que Atencio no cumplía el perfil, pero además que cumpliría doble función (en la Dirección de Transportes y como docente a tiempo completo en el Instituto Vigil) y que no había dinero para pagarle.

Cambiados por no aprobar designación

El titular de la Dirección de Transportes y Comunicaciones designó a otra persona como jefa de Recursos Humanos, esta vez a Jessica Medina, la cual sí aprobó la designación, “pero de manera irregular”, ya que el profesional no cumplía los requisitos, según detalló la consejera.

Jungbluth precisó que justamente la resolución con que se designa a Atencio no cuenta con los informes aprobatorios de diferentes áreas, por lo cual no se ha podido generar la partida para pagarle a través de la plaza CAS, razón por la cual no ha podido percibir ni un sol desde marzo en que fue designado hasta mayo en que se elevó el informe del Consejo Regional.

Informe ha sido elevado hasta la Fiscalía

En entrevista en Radio Uno apuntó que también se está investigando al director de la institución y a otros funcionarios presuntamente involucrados, algunos de los cuales están en recurso de reconsideración.

El informe de la Comisión de Fiscalización ya ha sido elevado a la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios, al Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, para que accionen según sus funciones.

Director es docente a tiempo completo

El Informe Final 08-2023 de la Comisión de Fiscalización establece que Atencio ha laborado al menos como director de comunicaciones y docente a tiempo completo en el Instituto Vigil, con 40 horas académicas a la semana, del 13 de marzo del 2023 al 3 de mayo del 2023.

Jungbluth remarcó que los funcionarios tienen que dejar de creer que “las instituciones son su chacra” y que pueden hacer lo que quieran, principalmente en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones donde hay bastante “corrupción”.

Corrupción en Dirección de Transportes

“Yo he ido a Dirección de Transportes y en la puerta me dicen, señorita le puedo conseguir un brevete, sin saber que yo soy consejera. He intentado ingresar al área donde toman los exámenes de conocimiento, pero se ponen nerviosos y no lo permiten”, refirió la autoridad.

Pidió al gobernador regional Luis Torres Robledo fijarse bien a quienes coloca al frente de las instituciones como es el caso del director de Transportes y Comunicaciones Iván Liendo Silva.