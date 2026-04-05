Dos policías y un civil fueron intervenidos la tarde del viernes 3 tras irrumpir en un lavadero de vehículos o car wash en estado de ebriedad y habrían amenazado de muerte con un arma de fuego a un vigilante. Los tres varones eran hasta ayer por la tarde investigados en la Unidad de Flagrancia por los presuntos delitos de violación de domicilio y tentativa de homicidio.

Llamado de emergencia

Pasado las 16 h del Viernes Santo una llamada de auxilio al teléfono 105 de la PNP sobre la presencia de presuntos pistoleros movilizó a vehículos y policías fuertemente armados de Radiopatrulla hasta la prolongación Cristo Rey Nº 100 en el centro poblado Augusto B. Leguía, donde el vigilante particular Álex V.C. denunció que tres hombres ingresaron violentamente al inmueble y uno le apuntó con un arma de fuego.

Reducen a sospechosos

El presunto agresor fue reducido e identificado como Abundio Colque Condori (28), un ciudadano que anteriormente tenía a su cargo en alquiler el car wash. Testigos indicaron que Colque había llegado al local en la camioneta marca Honda color negro de placa B8B-373 con dos varones más que estaban ebrios; así los policías interventores también redujeron a los sospechosos que resultaron ser suboficiales PNP identificados como José A.P. (32) y Eduardo V.V. (28), quienes laboran en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y se hallaban con signos de ebriedad.

Ebriedad y arma de fuego

Los agentes de Radiopatrulla que participaron en el operativo de captura, a los tres varones con evidencia de ebriedad los sometieron a un registro personal y en poder de Eduardo V.V. hallaron una pistola marca Glock con una cacerina abastecida de 14 proyectiles; también supieron que ese policía involucrado en presuntos delitos no estaría cumpliendo una labor policial porque en su institución estaba considerado como personal de vacaciones.

Sigue investigación

Del hecho se comunicó al representante del Ministerio Público y se dispuso que los tres varones intervenidos sean puestos a disposición de la sección policial en Unidad de Flagrancia para ser sometidos a una investigación, donde permanecían hasta la noche de ayer.