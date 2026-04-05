Dos presuntos delincuentes, integrantes de la banda “Los sanguinarios sureños” dedicados a robar autopartes en distintos puntos de la ciudad según la PNP e intervenidos el viernes 3 (Viernes Santo) en la asociación Villa La Agronómica del distrito Gregorio Albarracín cuando pretendían sustraer accesorios de un vehículo estacionado en las inmediaciones de la feria de prendas usadas Cenepa, permanecen en la sede del Departamento de Protección Vehicular (Deprove) sometidos a una investigación.

Con antecedentes delictivos

Agentes del Deprove indican que se hallan con detención preliminar Edwin William Laura Torres (32), alias “Bombo”, y Luis Eudes Cauna Pérez (36), alias “Sureño”, quienes simulaban ser taxistas de una empresa formal, ya que llevaban camisas celestes, para así no despertar sospechas entre los vecinos y transeúntes. Los interventores señalaron que ambos varones cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio, pero Cauna sería el cabecilla de la banda criminal que se movilizaba en el automóvil marca Kía modelo Río color gris de placa Z5D-217 con casquete de taxi “Móvil”.

Población indignada

“¡Hay que crucificarlos...!”, “Hay que castigarlos”, “No respetan ni Semana Santa”, gritaban las personas que presenciaban la intervención policial en el día de Viernes Santo, cuando los presuntos delincuentes permanecían reducidos en el suelo boca abajo y a los costados del taxi Z5D-217 utilizado para las fechorías, mientras se esperaba la llegada de un fiscal y peritos.

Policías halló instrumentos conocidos como "peine" para violentar chapas de vehículos, bujías para romper lunas y otros

Operaban en feria

Según las indagaciones, policías que hacían labor de inteligencia detectaron a los presuntos delincuentes y luego avisaron a sus pares del Deprove para que procedan con las detenciones. Laura y Cauna fueron vistos merodeando los vehículos estacionados a un costado de un complejo deportivo de Villa La Agronómica, luego uno de ellos manipuló primero la camioneta Hyundai color negro de placa Z8I-150 y después el auto Chevrolet plata Z8E-187.

Los individuos pretendieron darse a la fuga, pero fueron reducidos y el fiscal de Gregorio Albarracín, Wilfredo Calizaya Marón, dispuso se continúe con las diligencias, como recojo de huellas, registro vehicular y otros.

Hallan instrumentos

En el auto Z5D-217, de propiedad de Geovana Mamani Mamani según la Sunarp se halló instrumentos delictivos y herramientas como un objeto metálico en forma de T y otro conocido como “peine”, una bujía, llaves de boca, desarmadores, linterna, llave rachi con cinco acoples, siete dados, alicate, entre otros.

Presuntos delincuentes permanecen en la sede del Deprove sometidos a una investigación

Más agraviados

A la zona de la intervención policial llegó una ciudadana e indicó que sujetos con un auto con esas mismas características habían participado horas antes en el robo de accesorios de un vehículo en el poblado La Natividad y había registro fílmico.

Investigadores del Deprove señalaron hoy que otras personas más, víctimas de la delincuencia, se apersonaron a la dependencia policial.