La presidentade la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna Mónica Torres Espejo invocó a las autoridades revisar minuciosamente los documentos del Consorcio Vial Sama, ganadora de la buena pro para construir la doble vía de Tacna a Boca del Río, a fin de tomar la mejor decisión y evitar que dicha obra quede paralizada.

“Tengo entendido que este martes se decide, esperamos la respuesta para dar buenas noticias en el discurso del 28 de agosto”, señaló la representante de la organización patriótica. Cabe anotar que hoy vence el plazo pàra que la buena pro quede consentida si no se presentan reclamos.

Firma de contrato con consorcio

Respecto a si debe firmarse o no el contrato con el Consorcio Vial Sama, cuestionada por presuntos antecedentes de deudas y sanciones, dijo que hay que escuchar ambas versiones ya que tenía un problema con la Sunat el cual habría sido resuelto.

“Depende de lo que pase mañana (hoy), las autoridades se van a poner fuertes para que esto llegue un fin feliz para la ciudad. Por supuesto debe revisarse todo al milímetro para que no se tenga ningún tipo de problemas”, remarcó Torres Espejo.

Apoyo de parte del Ejecutivo

Al estar próximo el 96ºaniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, dijo que espera de las autoridades del gobierno central que no hagan sentir a Tacna como que está olvidada y confía en que van a cumplir con los proyectos.

“Tiene que haber esa visión de parte del ejecutivo de que Tacna necesita crecer y la única manera es apoyando estaheroica ciudad, es necesario impulsar el hospital Hipólito Unanue ya que el hospital del seguro social ha quedado pequeño para la cantidad de afiliados que hay ahora”, refirió.