El pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Tacna declaró improcedentes las dos tachas interpuestas contra la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Tacna presentadas por la organización política Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, en el marco de las Elecciones Municipales 2026 previstas para el domingo 4 de octubre.

Presentan dos tachas a lista de Fuerza Tacna

Ambas impugnaciones con argumentos parecidos fueron presentadas el martes 14 de julio de 2026. La primera por el periodista Eduardo Barrientos Requejo, la misma que fue admitida a trámite al día siguiente mediante la Resolución N° 00697-2026-JEE-TACN/JNE, previo pago de S/ 1 375.

La tacha del comunicador social contiene dos cuestionamientos. La primera referida a que con la designación de Luis Ramón Torres Robledo, Juan de Dios Rivera Flores y Emilio Alberto Escate Sayra se habría excedido el límite de una quinta parte previsto en el estatuto de la organización política. En la segunda se cuestiona la competencia, integración y quórum del consejo directivo regional que aprobó las designaciones de candidatos el 7 de abril de 2026.

Anexo 5 del reglamento de inscripción

Según el JEE de Tacna, la solicitud originaria de la lista comprendió quince candidatos -una alcaldesa y catorce regidores- y consignó cuatro designaciones directas: la candidata a alcaldesa y los candidatos ubicados en las posiciones 1, 3 y 5 de regidores. El cálculo legal es 4÷15×100=26,67%, cifra inferior al 30%. Además, el Anexo 5 del Reglamento de Inscripción establece expresamente que, para una lista de quince integrantes, el máximo es cuatro candidatos designados.

Respecto al otro punto, el acta de sesión del consejo directivo regional del 7 de abril de 2026 identifica como asistentes y firmantes a José Flores Guerrero, vicepresidente; Claudia Huertas Suárez, secretaria general; María Torres Bernedo, directora de organización; y Eliana Valcárcel Ibacache, directora de política. El acta consigna la verificación del quórum y la aprobación por unanimidad.

Segunda tacha a lista de Fuerza Tacna

La segunda tacha, presentada por la ciudadana Evelyn Rosario Vilca Espezúa, fue admitida mediante Resolución N° 00713-2026-JEE-TACN/JNE, de fecha 20 de julio de 2026. En el escrito refiere que la sesión del consejo directivo regional de Fuerza Tacna del 7 de abril de 2026, en la que se acordó la designación y ubicación de candidatos para la Municipalidad Provincial de Tacna, habría sido convocada y desarrollada por personas que no contaban con cargos directivos vigentes ni con facultades para adoptar dichos acuerdos. Asegura que los participantes habrían accedido a sus cargos directivos con posterioridad a la sesión cuestionada.

Asimismo, alega que los mandatos de los órganos directivos de la organización política se encontraban vencidos. Respecto de la designación directa, sostiene que el Estatuto únicamente permite designar hasta una quinta parte del total de candidatos a regidores.

No se acreditó pruebas concluyentes

El JEE respondió que la ciudadana no aportó el título registral, asiento correspondiente, acta de elección o algún pronunciamiento de la DNROP que determine que José Flores Guerrero y Claudia Huertas Suarez recién fueron elegidos o aceptaron sus cargos el 22 de mayo de 2026. Al no haberse acreditado dicha premisa con prueba concluyente, tampoco se encuentra probado que la sesión se instaló o adoptó acuerdos sin el quórum exigido.

Conforme al Anexo 5 del mismo cuerpo normativo, una lista provincial integrada por un alcalde y catorce regidores puede contener como máximo cuatro candidatos designados.

Lista sigue en carrera electoral

Por su parte, la integrante de la directiva del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna Claudia Huertas Suárez señaló que la lista de candidatos a la Municipalidad Provincial sigue en carrera tras las resoluciones del JEE de Tacna. Aunque no descartó a que ambas personas puedan apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, considera que también serían declaradas improcedentes por falta de sustento técnico y legal.

Como se recuerda, mediante Resolución N° 00616-2026-JEE-TACN/JNE, del 10 de julio de 2026, el JEE de Tacna declaró improcedente la solicitud de inscripción de Jacqueline Cecilia Soto Acero como candidata a alcaldesa y admitió la lista integrada por catorce candidatos a regidores para la Municipalidad Provincial de Tacna, que la encabeza Luis Torres Robledo, actual gobernador regional de Tacna. La resolución y la lista fueron publicadas en el panel del JEE y en el portal institucional del JNE el 11 de julio de 2026.