La organización política Juntos por el Perú obtuvo 165 63 votos; mientras que Fuerza Popular, 66,335, haciendo un total de 231,398 votos válidos. Además se tuvo 12,319 votos nulos y 1,134 votos en blanco. Así lo informo la presidenta del Jurado Electoral Especial de Tacna Norma Tellería Vega al realizarse la proclamación de los resultados de la segunda vuelta cumplida el 7 de junio.

En la actividad no participaron los personeros de los dos partidos políticos pese haber sido notificados, indicó la letrada. Cabe anotar que el acto es transmitido en vivo y en directo. “Ellos tendrían la posibilidad de formular una apelación el cual tendría que tener como sustento únicamente un aspecto numérico, para lo cual tienen un plazo de tres días hábiles”, explicó.

Concluye labor del JEE

De no haber ninguna apelación al día siguiente, vale decir el jueves se declarará consentida el acta de proclamación y concluiría las labores del Jurado Electoral Especial de Tacna.

Respecto a su apreciación del proceso electoral en la región, Tellería indicó que Tacna es una ciudad tranquila, se trabajó de manera coordinada con la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales que es la que tiene toda la logística de las elecciones y se ha coordinado con diferentes instituciones.

“Hemos trabajado a través de una mesa de concertación para la solución de conflictos electorales, que es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones y hemos podido coordinar durante todo el transcurso de ambas elecciones, primera y segunda vuelta, no se han producido eventos relevantes hemos ido detectado situaciones de posibles riesgos con anticipación y nos hemos adelantado para neutralizarlos”, aseveró la magistrada.