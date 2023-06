La gobernadora regional de Tacna Liliana Velazco Cornejo declaró esta mañana que continuará realizando cambios de funcionarios en el Gobierno Regional de Tacna porque se necesita una reingeniería en la gestión. “El personal de confianza está en constante evaluación, se les ha pedido un informe de su trabajo, y de acuerdo a ello se darán más cambios”, indicó.

La autoridad regional defendió la designación de Saúl Quintanilla como gerente general del GRT. Es un profesional con experiencia, que cumple con el perfil y es la persona idónea para el cargo, dijo. Sin embargo, al recordarle su paso por varias instituciones públicas, la última en el municipio de Gregorio Albarracín, donde salió con problemas y que incluso ameritó informes de la Contraloría, señaló que de eso debe responder el nuevo funcionario.

Velazco niega distanciamiento con Torres

Negó que haya un distanciamiento con el gobernador regional suspendido Luis Torres Robledo. No hagan caso, eso son chismes, llegó a decir. Sin embargo, al preguntarle si se reunió con Torres Robledo señaló que no, pero que en campaña electoral le decía “profesora tenga su equipo de trabajo”. “Yo he respetado su gestión en estos seis meses, ahora él debe respetar mi autonomía”, anotó.

En otro momento, refirió que su gestión priorizará la salud y educación. Estos cambios y nos nuevos no afectarán la gestión, porque es una sola, Tacna no para, sigue adelante, indicó.