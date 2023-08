Una denuncia de presunta negligencia médica formuló hoy en la mañana la ciudadana identificada como Paola Lobón en el frontis del hospital Hipólito Unanue.

Según manifestó, el 26 de junio su hija Génnesis de 24 años fue operada de la vesícula porque tenía cálculos, sin embargo los dolores persistieron después de haber sido dada de alta.

Dolores persisten en la joven

Aseguró que la trajo más de una vez a emergencia debido a los persistentes dolores y que la atendían solo por insistencia de los familiares. “Mi hija se seguía sintiendo mal, le dolía la parte de la boca del estómago, le quemaba, les dije ‘por qué le duele tanto a mi hija, por qué tengo que estar trayéndola’”, mencionó. Le respondieron que era parte del procedimiento y le daban analgésicos.

“De tanto cansarme la hice atender en una posta particular, aparte porque ya no querían atenderla aquí, ya les molestaba, este sábado ya no aguanté más, le saqué una ecografía y le detectan una piedrita”, contó la mujer.

Ecografía revela un cálculo

El ecografista le dijo que en el momento en que la habían operado le habían dejado la piedrita y que ahora tenían que hacerle una nueva operación introduciendo una cámara para retirar el cálculo y que quizás eso no se pueda realizar en el hospital sino en una clínica particular o en Arequipa o Lima. La pobladora ha vuelto llevar a su hija al hospital Hipólito Unanue debido a los dolores.

Por su parte el personal de salud del nosocomio indicó que la condición de la joven es parte del procedimiento, ya que ahora que ya no tiene vesícula puede formar piedritas y que se van a realizar estudios. Así lo manifestó Paola Lobón.