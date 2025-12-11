A pocos días de la Navidad, una tragedia enluta a una familia en Tacna. Una madre trabajadora pereció hoy al producirse un incendio de poca intensidad en una vivienda de la calle Sinchi Roca en la junta vecinal Miguel Grau e inhalar el humo tóxico. La mujer fue encontrada sin vida en la acera de las afueras de una vivienda de material noble y de dos pisos donde residía como inquilina, siendo luego identificada como Diana Vásquez Rodríguez (58), quién laboraba como cajera en el café restaurante Rocchetti.

Fuego y humo

Según las indagaciones preliminares, en un ambiente del primer piso de la casa donde vivía la mujer se produjo un incendio durante la madrugada; el fuego se habría iniciado por las velas de una corona de adviento señalaron dos vecinas, quienes al tomar conocimiento del hecho se acercaron a la vivienda para apoyar en las tareas de controlar el fuego que había afectado algunos enseres.

Las lugareñas indicaron que el fuego se habría iniciado a las 4 de la madrugada, cuando Diana habría estado descansando, pero después al despertar pudo controlar el incendio y el humo tóxico que no se había disipado la desvaneció.

“A las 5 horas hemos llamado a los bomberos y a Samu, pero no llegaron a tiempo; después llegó una patrulla de la comisaría Gonzáles Vigil; también dimos aviso a las hijas de nuestra vecina”, señaló una pobladora de Miguel Grau muy acongojada.

Fiscal y médico

El fiscal Víctor Díaz Pérez y la médico legista Mitzi Vaccaro Silva acudieron al lugar para iniciar la investigación y el levantamiento de cadáver con participación de peritos de Criminalística y policías de la comisaría Gonzáles Vigil.

Al final de la diligencia el fiscal Díaz Pérez dijo que se había desplegado a todos los peritos de la PNP y Fiscalía para la diligencia, que la mujer fallecida ya estaba identificada, que se trataba de un evento sometido a una investigación y que por versión de los vecinos también se tomó conocimiento que el fuego pudo iniciarse por la vela de una corona de adviento.

Monóxido de carbono

Cuando revisaron el cuerpo sin vida de la mujer no evidenciaron lesiones físicas; después en la morgue de Tacna tras la autopsia se conoció que el deceso fue por asfixia química por monóxido de carbono.

Según especialistas, una intoxicación por monóxido de carbono sucede cuando ese gas se acumula en la sangre. Cuando se inhala ese gas, se une a la sangre e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales. Ese gas conocido como “asesino silencioso” se produce por la combustión incompleta de combustibles, madera, gas o carbón; esa sustancia en espacios cerrados provoca síntomas como dolor de cabeza, mareos y hasta la muerte.

De la habitación de la vivienda donde se había producido el incendio extrajeron un sillón bastante dañado por el fuego, pero en el interior quedaron otras cosas también quemadas.

Lamentan deceso

De la empresa Rocchetti Café Restaurant lamentan el fallecimiento de Diana Vásquez Rodríguez, a quién reconocen su labor como cajera; también como una persona con responsabilidad, amabilidad, dedicación y compañerismo.

Las hijas, nietas y demás familiares dieron a conocer que los restos de la infortunada mujer son velados desde las 17:30 h en el velatorio Alto Lima (avenida Leguía 1793) y el sepelio se llevará a cabo mañana (jueves 11) a partir de las 16 h en el camposanto Parque del Recuerdo.