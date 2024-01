Ocho días después de ser arrastrado por la corriente marina en la playa Meca, en el distrito de Ite en Tacna, fue varado el cuerpo del menor Luis Martín H. C. (16) que llegó a la zona desde Ilo (Moquegua) junto a compañeros de su colegio (Fe y Alegría) y familiares.

El 9 de enero, día que iba ser de diversión, terminó en tragedia, pues los cuatro amigos fueron arrastrados por la corriente marina en la playa Meca. Dos de ellos llegaron a salir por sus propios medios, nadando, mientras que el tercero fue rescatado por un familiar. Lamentablemente, pese a sus esfuerzos Luis Martín H.C. no logró salir del agua.

Playa contaminada

La playa Meca está considerada como no apta para los bañistas, por contaminación de residuos de minerales, pero a pesar de ello la población llega a la zona. Incluso ese día no había personal de Salvataje que si acude los fines de semana para exhortar a la población a no ingresar a la playa.

La búsqueda del cuerpo del menor empezó desde el día siguiente de la tragedia. En los últimos días se contó con el apoyo del personal de anfibios de las Fuerzas Armadas.

Se divisó el cuerpo

Según el jefe del COER Tacna Tito Chocano Rabanal, el cuerpo del menor fue visto al promediar las 13:50 h, a pocos metros de llegar a la orilla del mar. El personal de Salvataje de inmediato lo retiró y ubicó en una zona donde no llega las olas mientras se esperaba la llegada del médico legista y del fiscal de Jorge Basadre.

La madre rompió en llanto al confirmar que el cuerpo varado se trabaja de su hijo. Aunque era irreconocible por los días que estuvo en el mar, el reloj de color rojo que llevaba en la mano confirmó su identidad.

En la morgue de Tacna

La madre del menor, Yenni Corahua, y familiares estuvieron de manera permanente en la zona de búsqueda, llegando a pernoctar en el sector, pero ayer se trasladaron a Capitanía de Puerto en Ilo para solicitar mayor logística no presenciando el hallazgo.

Hasta la zona se hizo presente personal de Medicina Legal y de la Fiscalía Provincial de Jorge Basadre. La madre y familiares pidieron al fiscal Javier Chura Inquilla que el cuerpo sea trasladado a la morgue de Ilo y no a la de Tacna, pero por jurisdicción le correspondía la segunda.