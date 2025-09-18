Una banda de delincuentes armados y encapuchados atacaron la noche de ayer a un cambista para robarle su dinero tras reglaje en la zona comercial ubicada entre las avenidas Pinto y Coronel Mendoza. Los asaltantes atacaron a D.L.P. (55) cuando estaba a punto de llegar a su vivienda, pero la víctima al darse cuenta del atraco hizo una maniobra con su station wagon para escapar pese a los disparos y llegó a la comisaría Gonzales Vigil para pedir ayuda.

Delincuentes vigilan

Según las indagaciones, el cambista que labora en las afueras del centro comercial Tupac Amaru se dirigió minutos antes de las 20 horas a su vivienda en la calle Carlos Armando Laura de la urbanización Vigil sin imaginar que sus pasos eran vigilados por la banda de “marcas”, ya que a metros de llegar a su vivienda en su station wagon Toyota blanco, fue interceptado por un automóvil de color plomo con casquete de una conocida empresa de radiotaxi.

Cambista se arriesga

El cambista se percató que en el vehículo sospechoso estaban cuatro hombres, tres bajaron y uno de ellos hizo cuatro disparos, un proyectil impactó a su vehículo en la ventana de la puerta delantera lado derecho, por lo que decidió escapar, puso en retroceso su vehículo y chocó contra una vivienda, después se dirigió a gran velocidad hasta la dependencia policial. Con la maniobra evasiva pese al riesgo de su vida, el cambista evitó que los delincuentes le despojen un bolso tipo morral de color plomo que tenía en el vehículo.

Policías acudieron al lugar del atraco para buscar casquillos de bala

Llegan policías

Los ruidos por los disparos de arma de fuego en el robo frustrado hizo salir de sus viviendas a los vecinos de la calle Carlos A. Laura y alrededores, entre ellos a la esposa del cambista que escapó de los asaltantes. Después a la zona llegaron patrulleros y agentes de la comisaría Gonzáles Vigil, Radiopatrulla y Depincri; también peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) para las diligencias.

Hallan cartucho

Tras la denuncia del ciudadano D.L.P. por presunto delito de robo agravado en grado de tentativa, durante la inspección de peritos de la Oficri en la cuadra 6 de la calle Carlos A. Laura donde se produjo el atraco no hallaron casquillos de proyectil de arma de fuego, pero si un cartucho percutado en el asiento del station wagon Nissan AD blanco que conducía el cambista y fue baleado. Según los investigadores, los asaltantes habrían utilizado un revólver.