Retornaron hoy a las aulas 67 000 escolares de colegios públicos de nivel inicial, primario, secundario, educación básica alternativa y educación básica especial de Tacna.

La ceremonia del inicio del año escolar se realizó en la institución educativa Santísima Niña María a las 7:50 h. Contó con la presencia de autoridades, representantes del Ministerio de Educación, la Dirección regional de educación de Tacna Yuri Mejía Tang y el Gobierno Regional de Tacna.

Un total de 80,259 alumnos

Los estudiantes se suman a los 17,438 que iniciaron sus labores escolares en los colegios privados desde la primera semana de marzo. Se cuenta con 80,259 alumnos en planteles de la jurisdicción de la provincia de Tacna, 920 corresponden a Tarata, 828 a Candarave y 2,747 a Basadre.

Mientras, son 4,452 los profesores que trabajarán en los colegios públicos y 1,613 en los privados. Se cuenta en la región con 869 instituciones educativas públicas y 229 privadas.

Labores en aulas temporales

Hasta ayer en algunos colegios padres de familia realizaban labores de limpieza y mantenimiento para el primer día de clases. Cerca de una decena de instituciones públicas iniciarán sus clases en aulas de contingencia (temporales) ante el retraso en la culminación de la nueva infraestructura educativa o el inicio de obras en su mayoría a cargo del Gobierno Regional de Tacna.