Una mujer fue asesinada de siete puñaladas en el interior de su vivienda ubicada en la calle Modesto Molina Nº 847 del Cercado y luego la PNP detuvo a su hermano como presunto autor de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio. El hecho de sangre se produjo a las 20:30 horas aproximadamente de ayer frente a la I.E.E. Coronel Bolognesi; al lugar acudieron policías de la comisaría de Turismo para la intervención tras recibir el pedido de auxilio de una testigo del crimen.

Alertan a PNP

Según los tripulantes del patrullero YP-25193 de la comisaría de Turismo, se desplazaban por la calle Molina y acudieron al llamado de auxilio de Eliana Cabrejos Sarmiento (64) quién indicó que en el inmueble N° 847 se habría producido un acuchillamiento.

Policías ingresaron a la casa de tres pisos y encontraron a César Augusto Canahuire Montes (52) con un arma blanca (cuchillo) y las manos cubiertas de sangre, mientras en el suelo y en medio de un charco de sangre estaba una mujer que luego fue identificada como Ana Beatriz Canahuire Montes (57).

Confirman deceso

Hasta el lugar se convocó a personal médico del Samu, luego se certificó el deceso de la mujer que estaba tendida en el piso del segundo nivel y la cubrieron con una bata de salud descartable. El sindicado como presunto parricida, César Canahuire Montes, presentaba heridas punzo cortantes en la muñeca de la mano izquierda y fue trasladado al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue para que reciba atención médica, luego quedó detenido y fue trasladado a la sede de Homicidios del Depincri.

Personal de Samu constató el deceso y policías inspeccionaron la escena de crimen

Horas después hasta el inmueble donde se suscitó el crimen acudieron policías de la sección Homicidios del Depincri, peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) el fiscal Jonathan Narro Ortíz y la médico legista Mitzi Vaccaro Silva, para las primeras diligencias que se prolongaron hasta la madrugada de hoy.

Perforan pulmón

El fiscal Narro dijo que el principal sospechoso del crimen de Ana Canahuire es su hermano César que provisto de un cuchillo asestó puñaladas a su víctima en la cabeza, hombros y espalda que provocó la perforación de un pulmón y posterior muerte, que testigos del ataque criminal fueron un hijo y una vecina de la agraviada; después el agresor se autolesionó con el arma blanca haciéndose cortes en los brazos.

Reunión con alcohol

El magistrado Narro dijo que también tomó conocimiento que en la vivienda previamente se había realizado una reunión familiar e invitada estaba la vecina amiga de la víctima, donde se había preparado una parrillada y consumido licor porque se halló botellas de vino. En esa reunión se habría producido una discusión y pleito de los dos hermanos que vivían en la misma casa y acabó en el hecho de sangre.