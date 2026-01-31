Policías de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Región Policial Tacna trasladaron ayer del penal de Challapalca a la morgue de Tacna el cadáver de Carlos Manuel Medina Jiménez, apodado “Cabezón”, quién fue asesinado por el recluso William Cerdán Mejía, alias “Panquero”, tras una gresca el jueves 29. Con las investigaciones preliminares de la PNP y Fiscalía de Tarata dentro del establecimiento penitenciario considerado de máxima seguridad en la sierra tacneña se conoció que Medina fue atacado con un objeto punzante en un ambiente del tópico, donde también se encontraba Cerdán y que habría utilizado como arma un pedazo de alambrón doblado en U y con punta o filo en sus dos extremos, una especie de verduguillo especial.

Agresión en el tópico

El personal policial del Destacamento PNP Challapalca, que tiene a su cargo la seguridad o resguardo exterior del penal, al ser comunicado sobre una gresca con interno muertos, al ingresar a ese recinto, en el ambiente destinado como tópico, en el alero 3, a las 16 h del jueves 29, encontró al interno Carlos Medina Jiménez sin vida y con varias heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo; después se comunicó al fiscal de turno en Tarata, Jhonatan Mendoza Aruquipa.

Cerca de 80 heridas

Ayer, tras un examen preliminar que se hizo al cuerpo del reo, se determinó que tenía cerca de 80 heridas punzantes en el abdomen, espalda, miembros inferiores y miembros superiores. “Esas heridas fueron efectuadas por un objeto tipo punzón delgado, compatible a un alambrón; se evidencia que hubo ensañamiento”, sostuvo un investigador.

Trasladan a la morgue

El cadáver de Medina fue trasladado a la ciudad e ingresó a la morgue de Tacna pasado las 16 h; después a ese lugar llegó una mujer que dijo ser la conviviente del occiso y había llegado desde Lima para los trámites funerarios. Para hoy está programado la autopsia al cadáver del interno y conocerse la causa del deceso.

Miembros de bandas

La PNP indicó que Medica fue integrante de la banda “Kike y sus chalecos”, mientras Cerdán de la llamada banda “Los Dragones rojos” en La Libertad; ambos fueron traídos a Challapalca para que cumplan sus condenas por robo agravado, extorsión y otros delitos.