Este 6 de diciembre estará habilitada la plataforma para la Matrícula Digital 2022 en la cual los padres podrán solicitar el ingreso de sus hijos al nivel inicial o al primer grado de primaria en los colegios de su preferencia y de manera no presencial.

Este sistema que el año pasado se aplicó en Tacna como un piloto tiene por finalidad ofrecer a los ciudadanos iguales oportunidades de conseguir una vacante en el plantel de su elección y a la vez evitar las largas colas incluso desde la noche anterior como ocurría en años anteriores.

Subsanaron problemas anteriores

La matrícula digital fue lanzada ayer a las 10 h por los funcionarios del Ministerio de Educación, el Gobierno Regional, la Dirección de Educación y la UGEL Tacna, en una conferencia de prensa. Para acceder debe ingresarse a la página web de Matrícula Digital 2022.

El director de educación Javier Lira Lévano contó que hubo una evaluación de los problemas observados en el 2020 y que fueron planteadas al Minedu para su subsanación. Ahora se podrá hacer el registro desde un celular y no solo desde una computadora, ya no habrá saturación del sistema en las horas punta y en los últimos días antes de que se cierren los plazos, comentó.

Largas colas se registraban en los colegios en años anteriores. (Foto: Archivo GEC)

En 10 distritos de Tacna

Los padres podrán registrar su solicitud desde el 6 hasta el 26 de diciembre. No importa en que fecha lo hagan eso no influirá en la distribución que haga el sistema. Pueden escoger de dos a más planteles. Estarán habilitadas las vacantes de los planteles de 10 distritos de la provincia: Alto de la Alianza, Calana, Ciudad Nueva, Gregorio Albarracín, Inclán, La Yarada, Pachía, Pocollay y Tacna.

Este año se trabajará con 160 instituciones educativas y no las 210 del año pasado, porque hay planteles en la zona andina que tienen metas de 20 alumnos pero que en realidad no alcanzan nunca. Tampoco tienen postulantes de otros lugares por eso esta vez no han sido considerados.

Son 6,000 vacantes

Habrá cerca de 6,000 vacantes para inicial y primer grado de primaria. Se ha instalado 20 puntos de orientación en los diferentes colegios, fija o itinerante, para que los progenitores reciban asistencia. Además las 10 municipalidades de los distritos señalados apoyarán con la difusión.