Un grupo aproximado de 20 médicos del Hospital Hipólito Unanue de Tacna no puede inscribirse al concurso de ascenso de nivel convocado por el Ministerio de Salud (Minsa) debido a información errónea en sus planillas de pago.

La presidenta del Cuerpo Médico del hospital Unanue, Méd. Shirley Rojas Bustamente, declaró esta mañana a diario Correo que a raíz de la convocatoria nacional muchos profesionales recién se enteraron que estaban catalogados como nivel 5, el máximo, cuando en realidad su categoría es 1, 2 o 3.

Sistema los bloquea automáticamente

En la información que Recursos Humanos del hospital Unanue remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud (Minsa) consigna a este grupo de médicos en el nivel 5, el máximo, y por eso no pueden inscribirse al concurso de ascenso de nivel. El sistema los bloquea automáticamente.

El personal de Planillas y Recursos Humanos del nosocomio ha enviado información adulterada o con error el año pasado, tras el corte que se hizo el 31 de julio del 2024. Es decir, para el MEF y el Minsa son del nivel 5, pero en sus planillas figura con las categorías de 1, 2 o 3, y reciben el pago como tal. Esa diferencia en la transferencia de dinero, por la categoría, no sabemos qué se hace, anotó.

Son unos 130 los afectados

Agregó que no solo los médicos son los perjudicados, también otros profesionales de la salud como enfermeras, obstetricias, psicólogos, nutricionistas, técnicos que lamentablemente no pueden inscribirse para ascender de nivel. En total son como 130.

La presidenta del Cuerpo Médico del hospital Unanue dijo que han reclamado y presentado documentos al director del nosocomio, a las áreas de planillas y recursos humanos, al director regional de Salud, pero hasta el momento no reciben respuesta.

Indicó que el plazo de inscripción para el ascenso de nivel vence el próximo martes 18 de agosto, y si no lo hacen hasta esa fecha no podrán ser considerados en la convocatoria, afectando a los profesionales con 10 o hasta 20 años de trabajo.

La médico denunció que el director del hospital Unanue Eddy Vicente Choque los citó para hoy a las 9:30 h, sin embargo no llegó. La reunión lo reprogramó para las 10 h, y tampoco se concretó. La última citación fue para las 11 h, igualmente no los atendió.

Rojas Bustamante pidió la urgente intervención de las autoridades del Gobierno Regional de Tacna para corregir este problema que los dejaría fuera de la convocatoria para el ascenso de nivel, por un error del personal administrativo del nosocomio.