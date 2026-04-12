El gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo logró gestionar el apoyo del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, para el traslado a la ciudad de Lima y la atención médica especializada de la menor de 13 años, Kristel Corina Apaza Mamani, quien se encuentra internada en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

La menor presenta un diagnóstico grave que compromete su estado de salud, por lo que requiere atención médica especializada en un establecimiento de mayor complejidad. Gracias a las gestiones realizadas por la autoridad regional, el Ministerio de Salud brindará el respaldo necesario para su traslado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, en Lima, donde recibirá la atención correspondiente.

Apoyarán a familia de escasos recursos

El titular del sector Salud respondió al requerimiento del gobernador, expresando su total disposición para apoyar en beneficio de la menor, especialmente considerando que proviene de una familia de escasos recursos económicos.

El Gobierno Regional de Tacna a través de un comunicado reiteró su compromiso con la protección de la vida y la salud de la población, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional para atender casos de alta complejidad como el presente.