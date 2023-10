“Después de 372 años en que fue pintada la imagen del Señor de los Milagros, hoy se ha convertido en la expresión más genuina de la cultura y la fe del pueblo peruano”, expresó ayer el obispo Marco Antonio Cortez Lara durante la homilía en la misa de fiesta realizada en la Catedral de Tacna en honor al Cristo Moreno.

“Diría que vendría a ser como la alianza que el Señor quiso hacer con su pueblo y a partir de aquí con todo el mundo”, destacó el obispo. Dijo que entre las vicisitudes y avatares de la vida, Dios se sigue manifestando, se sigue haciendo visible y está en medio de su pueblo y camina con nosotros.

Primera procesión

Luego de la misa la imagen fue sacada en procesión en el atrio de la Catedral ante la devoción de más de 1 500 personas que se concentraron por acompañarle en su primer recorrido por la ciudad.

Una de las escenas más conmovedoras la protagonizó Leonor Flores Castillo, de 80 años de edad, quien contó que es devota desde los 37 años cuando el Señor de los Milagros la salvó de una enfermedad muy grave, por la cual incluso los médicos la habían prácticamente desahuciado.

Testimonio de fe

“Tenía una enfermedad en el vientre debido a que había tenido mucha familia, sin embargo una señora me dijo rézale a esa imagen, es muy milagrosa y así lo hice, entonces me salvó, me curó y ya no tengo enfermedades, hoy tengo 80 años, 10 hijos y 23 nietos”, narró doña Leonor.

Actualmente es una de las sahumadoras del Señor de los Milagros y siempre lo acompaña en sus recorridos. Asegura que le reza todos los días pidiendo no solo por sus familiares sino también por sus hermanas de fe.