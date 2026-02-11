Una constatación efectuó el Fiscal Provincial Adjunto de la Fiscalía especializada en Materia Ambiental Romario Callomamani Quispe, junto a personal de la Policía Ambiental y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) al Bosque Municipal que administra la Municipalidad Provincial de Tacna y constató la falta de mantenimiento a la zona de flora.

La diligencia fiscal se ejecutó al recinto municipal de 64 hectáreas y contó con la presencia de personal de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tacna para verificar el estado del Bosque Municipal.

Árboles talados y secos

El fiscal encontró árboles aparentemente secos, algunos caídos desde la raíz y varios eucaliptos cortados con anterioridad, entre las especies vistas fueron molles, eucaliptos y casuarinas. Se constató que las conexiones de agua no funcionaban, al no estar operativas lo que lleva a la falta de riego de los árboles y se informó que la comuna prepara un plan de intervención.

La Fiscalía exhortó a la MPT a realizar las acciones de remediación, mantenimiento de sus sistemas de regadío y reforestación de las áreas afectadas; asimismo se solicitará los informes técnicos a las entidades competentes, a fin de determinar un presunto delito contra los bosques y formaciones boscosas, además del delito de omisión de actos funcionales por parte de los funcionarios de la comuna, que se encontraban en la obligación de realizar un adecuado mantenimiento y conservación de los especímenes de la flora al interior del Bosque Municipal

Animales en buen estado

El representante del Ministerio Público también verificó la zona del zoológico municipal donde se encuentran especímenes que han sido rescatados y el SERFOR constató que están en buen estado de salud, también lo criaderos y otras zonas.

El fiscal exhortó al SERFOR hacer fiscalización a la flora y fauna del lugar de forma permanente. Además notificarán al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) para que hagan control al recinto.