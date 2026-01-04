Una tragedia se produjo en una vivienda del sector Copare ubicado camino al distrito La Yarada Los Palos por la carretera Costanera, cuando una mujer fue atropellada en las primeras horas de ayer al interior de su predio por un vehículo de su propiedad que conducía su cónyuge y murió por las graves lesiones contraídas. Luego el conductor fue intervenido para ser investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo y puesto a disposición de la sección Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Dentro de casa

Según fuentes de la PNP, Lidia Pérez Llanos (45) fue la víctima de atropello por la camioneta marca Toyota modelo Hilux color gris metálico de matrícula Z8N-799; ese vehículo es de propiedad de la occisa según la Sunarp, pero en el momento del hecho tenía en el volante a Mariano Huaraca Llanque, cónyuge de Pérez.

El incidente se produjo al interior de la vivienda, en una explanada que es utilizada como cochera, lugar hasta donde acudieron primero los efectivos de la comisaría Augusto B. Leguía y después los agentes de Homicidios del Depincri, ante las sospechas que podría tratarse de un atropello intencionado.

Camioneta moderna

Huaraca inicialmente dijo estuvo manipulando el vehículo para tratar de prenderlo y movilizarlo, notando que el motor no arrancaba porque podría tener fallas, pero después la camioneta avanzó de forma rauda y arrolló a la mujer que estaba cerca. A los pocos minutos Pérez dejó de existir.

Camioneta quedó inmovilizada y a cargo de policías del Depincri por orden de fiscal

Del hecho se comunicó a la fiscal de turno Jossie Sánchez Sumari, quién dispuso una diligencia con peritos en el lugar del atropello con muerte; después ordenó que el conductor sea trasladado a la sede del Depincri para profundizar las investigaciones.

En reunión por terreno

El cuerpo de la mujer fue trasladada a la morgue de Tacna en medio del dolor de algunos familiares que llegaron a la vivienda. Se supo que la pareja se dedicaba al agro, incluso el 30 de diciembre del 2025 la agricultura Lidia Pérez estuvo en una actividad de entrega de actas de posesión de terrenos en el distrito La Yarada Los Palos y danzó con el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo.

Liberan a conductor

Mariano Huaraca estuvo en el Depincri hasta pasado el mediodía de ayer, donde declaró que el hecho se trató de un accidente y no un acto intencionado; después la fiscal Sánchez dispuso que sea liberado y quede en calidad de citado para las investigaciones. La camioneta Z8N-799 quedó inmovilizado.

Exequias hoy

Los restos de Lidia Pérez fueron velados desde la noche del sábado 3 en su predio del sector Copare, a donde llegaron decenas de personas que lo conocían como una mujer trabajadora. El sepelio está programado para las 14 horas de hoy en el camposanto Parque del Recuerdo.