“Una asfixia mecánica por compresión cervical externa producida por un agente contuso”, es el resultado de la necropsia a la que fue sometido el recluso John Alexander Marín Espinoza, quien fue encontrado sin vida en la sala de meditación del establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Challapalca.

El varón fue hallado muerto el pasado viernes 25 de setiembre en el recinto ubicado a 4,600 metros sobre el nivel del mar en la sierra de Tacna. Marín Espinoza estaba colgado de un pedazo de tela que sería de una sábana. Era natural de Trujillo y cumplía una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Enfrentamiento en penal

La tarde del día anterior se había producido un enfrentamiento en el establecimiento penitenciario en la cual un interno identificado como Yonh Barzola Lavado (36) resultó acuchillado, fue evacuado por personal del INPE hasta el centro de salud de Masocruz pero murió en el camino.

Barzola Lavado se encontraba purgando una sentencia de 20 años por el delito de robo agravado en grado de tentativa y había sido trasladado recientemente desde el norte del país a Challapalca.

Personal policial de la sección de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal se encuentra a cargo de la investigación por la muerte de Marín Espinoza.

Penal en emergencia

Cabe anotar que el penal de máxima seguridad de Challapalca ha sido declarado en estado de emergencia desde el pasado 1 de setiembre, sin embargo las muertes en dicho lugar no han cesado.

Si bien dicha declaratoria de emergencia permite que personal militar resguarde dicho establecimiento esto se limita solo a la parte externa ya que el interior sigue estando a cargo del Instituto Nacional Penitenciario.