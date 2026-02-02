El Ministerio del Interior (Mininter) incluyó a Fabrizio Geanfranco Benavides Osorio en el Programa de los más buscados del Perú, ofreciendo una recompensa de 35,000 soles para quienes ofrezcan información sobre su paradero y que devenga en su captura.

Según el Ministerio del Interior, dicho ciudadano es buscado por el delito de homicidio calificado – asesinato, tiene una requisitoria pendiente y procede de la ciudad de Tacna. Señalan que la información que se puedabrindar debe ser proporcionada llamando anónimamente al número 080040 007 y que se guardará la reserva del caso.

Crimen ocurrido en el 2025

Fabrizio Benavides se encuentra involucrado en el asesinato del joven estudiante universitario Gustavo Delgado Aro la mañana del 15 de noviembre del 2025. Los hechos se remontan a cuando vecinos alertaron sobre un joven malherido y desangrándose en la calle San Pedro, en la urbanización Bacigalupo en el Cercado de Tacna.

El joven fue golpeado por Fabrizio Benavides Osorio (26) al sorprenderlo cuando intentaba presuntamente robar su camioneta estacionada en el frontis de su departamento. Fabrizio declaró que solo lo golpeó y luego notó que el universitario presentaba una herida y hemorragia en el pecho.

Fabrizio declaró que solo lo golpeó y luego notó que el universitario presentaba una herida en el pecho. (Foto: Difusión)

Joven llegó cadáver

El joven fue trasladado a esta emergencia del hospital Hipólito Unanue sin embargo llegó cadáver. Después se logró dar con un video de una cámara de seguridad donde se aprecia que Fabrizio Benavides lo habría golpeado con un objeto punzocortante, al menos así lo estableció la Fiscalía.

El Ministerio Público también determinó que en el ataque de Fabrizio a Gustavo al primero de los mencionados se le cae un objeto al suelo el cual es recogido por su tía Pamela Benavides quien lo recoge, se retira de la escena y luego retorna al mismo sitio del ataque.

Video desmiente a agresor

Según la Fiscalía, Fabricio habría mentido ya que manifestó en su declaración inicial que solo le dio un golpe de puño al estudiante, sin embargo se aprecia que al menos le proporciona cinco golpes con un objeto punzocortante.

También la Fiscalía tomó en consideración que el joven agresor se cambió de ropa y que cuando se le solicitó que entregara la ropa con la que se encontraba en el momento de la agresión presentaron otra prenda que no tenía puesta en el ataque.

Ordenan prisión, pero fuga

El Poder Judicial el 23 de noviembre dictó nueve meses de prisión preventiva para Fabricio Benavides Osorio y su tía Pamela Benavides Velarde (49), acusados de asesinato y complicidad respectivamente, en contra del estudiante Gustavo Delgado Aro.

La Policía capturó a Pamela Benavides y la recluyó en el Penal de Mujeres de Pocollay pero Fabricio Benavides pasó a la clandestinidad y se encuentra prófugo hasta la actualidad. La Policía allanó un inmueble en Arequipa en donde se sospecha que se encontraba oculto sin embargo no ha tenido resultados positivos.

La tía Pamela Benavides fue enviada al penal el 23 de noviembre y luego fue liberada el 24 de diciembre. (Foto: Difusión)

Poder Judicial libera a tía

El 24 de diciembre el Poder Judicial cambió el mandato de prisión preventiva por el de comparecencia para Pamela Benavides Velarde, pero se mantiene la investigación por el presunto delito de complicidad en el asesinato del universitario.

Fabrizio niega ser el asesino

Fabricio Geanfranco Benavides Osorio (26)se presentó de forma virtual conectándose en las audiencias de requerimiento de prisión preventiva y negó cualquier participación en el asesinato del estudiante universitario.

Aseguró que es un deportista y que nunca ha estado involucrados en hechos delictivos. Reafirmó que bajó de su departamento pensando que le estaban robando su camioneta y encontró en sujeto en el interior al cual sacó a golpes y lo retuvo con apoyo de sus vecinos.