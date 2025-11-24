El Primer juzgado de investigación en flagrancia de Tacna declaró fundado el pedido de prisión preventiva de nueve meses para Fabrizio Gianfranco Benavides Osorio (26) y Pamela Nilda Benavides Velarde (49), acusados de asesinato y complicidad en contra del universitario Gustavo Delgado Aro.

La audiencia se desarrolló de forma virtual desde la Unidad de Flagrancia del Poder Judicial ubicada en la junta vecinal Para Chico. En los exteriores se concentraron familiares y amigos del estudiante que pidieron que se encarcele a los investigados, así como allegados a Fabrizio y Pamela Benavides, que alegaban su inocencia y pidiendo que sean liberados del proceso.

Apuñalaron a universitario

Durante la audiencia el fiscal Emyl Quispe de la Sota dio a conocer los fundamentos de convicción para solicitar la prisión preventiva. Reafirmó que en un video se aprecia que el investigado golpea reiteradamente al universitario y lo apuñala con un objeto punzocortante. Anota que antes del hecho se puede ver a Gustavo con un polo blanco en donde no se aprecia manchas de sangre.

Asimismo resaltaron que Pamela Benavides estuvo presente en el ataque y en lugar de contener a su sobrino permitió que este lo apuñale y luego tampoco le brindaron el auxilio oportuno.

Confundido con un ladrón

Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas del sábado 15 de noviembre cuando la Policía encontró a un hombre ensangrentado en la calle San Pedro de la urbanización Bacigalupo y lo trasladó hasta el hospital Hipólito Unanue donde desafortunadamente llegó sin vida.

En un inicio, por declaración de Fabrizio Benavides se creyó que se trataba de un presunto delincuente que ingresó a robar a la camioneta de Benavides, sin embargo se aclaró que se trataba del estudiante de derecho de la Universidad Privada de Tacna, Gustavo Diego Edmundo Delgado Aro (23), quien se encontraba ebrio y habría sido confundido con un ladrón.

Tía a la cárcel y búsqueda de Fabrizio

En la audiencia se conectó de forma virtual el principal investigado, Fabrizio Benavides, quien se encuentra prófugo. En su participación negó haber apuñalado al joven, reafirmando su declaración inicial de que bajó de su departamento pensando que le estaban robando su camioneta y encontró a un sujeto en el interior al cual sólo sacó a golpes y lo retuvo con apoyo de sus vecinos.

El Poder Judicial dispuso para ambos nueve meses de prisión preventiva para Pamela Benavides, la cual se computará desde el día que fue detenida hasta el 18 de agosto del 2026. Mientras, a Fabrizio Benavides todavía no se le puede computar porque aún se encuentra como no ha habido.