Un dantesco incendio dejó a una mujer en estado crítico y al borde de la muerte luego del incendio registrado ayer en una vivienda en el centro poblado La Natividad en el cercado de Tacna.

Se trata de Verónica Eliana Vicente Ajaya (32), quien presenta quemaduras en el 40% de su cuerpo. El director del hospital Hipólito Unanueve, Eddy Vicente Choque, informó ayer que dada la gravedad de sus heridas se ha solicitado su evacuación inmediata a un nosocomio de mayor complejidad de Lima o Arequipa.

El siniestro se suscitó en la calle Hoyos Rubios del centro poblado La Natividad ayer a las 6 horas aproximadamente.

Llamas arrasaron inmueble

El fuego arrasó la vivienda de material de adobe, techos de calamina y habitaciones rústicas. También carbonizó bicicletas, ollas, utensilios, camas y otros bienes de la humilde familia de Verónica Vicente Ajaya.

Hasta el lugar llegó personal bomberil, así como serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna y policías para ayudar a las personas afectadas. La mujer fue evacuada al área de emergencia del hospital Hipólito Unanue quedando internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Mujer resultó con quemaduras en el 40% de su cuerpo. (Foto: Difusión)

Su estado es delicado

El médico Eddy Vicente Choque precisó que su cuerpo presenta quemaduras de segundo y tercer grado en rostro, tórax y extremidades inferiores.

Las quemaduras de tercer grado significan que ha perdido casi toda la piel por lo que el organismo queda desprotegido contra agentes externos y puede sufrir infecciones que acabarían con su vida, explicó el director del nosocomio.

Requiere evacuación

El hospital Hipólito Unanue está preparado adecuadamente para atender a personas quemadas pero cuando el daño supera el 20% del cuerpo se considera de alta complejidad por lo que requiere un tratamiento mucho más especializado.

Las causas del siniestro aún están en investigación por parte de la Policía Nacional en tanto que personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Tacna se encuentra haciendo la evaluación en la vivienda y la familia a fin de llevar la ayuda humanitaria necesaria.