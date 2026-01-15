Policías de los puestos de vigilancia fronterizo (PVF) Tripartito y Ato Perú ubicados en el distrito de Palca, en el límite fronterizo con Chile en la sierra de Tacna, intervinieron un camión que había ingresado al Perú por pasos no habilitados transportando mercancía extranjera y sin documentación.

Fue detenido Dennis Ayala Laura (18), conductor del vehículo de placa B4Y-716 que transportaba la mercancía de segundo uso, por el presunto delito aduanero (contrabando). Con la participación del personal de la Aduana para el aforo, se conoció luego que la mercancía estaría valorizada en S/ 900 mil y el vehículo en S/ 200 mil, haciendo un total de 1 millón 100 mil soles.

Ingresó de noche

Según la Policía, policías del puesto de vigilancia Tripartito durante un patrullaje, vigilancia y control de fronteras detectaron durante la noche el desplazamiento sospechoso del vehículo tipo camión Volvo de matrícula B4Y-716 conducido por Dennis Ayala Laura.

Se procedió con la revisión del vehículo y en su tolva se constató la presencia de decenas de bultos que contenían ropa y calzados de segundo uso. La intervención se efectuó en la vía asfaltada que une los centros poblados Tripartito y Ancomarca, a la altura del kilómetro 40 de la carretera.

Chofer detenido

Se comunicó al fiscal especializado en delitos aduaneros Juan Coya Ponce quién dispuso las diligencias preliminares con el conductor detenido. El vehículo con la mercancía fue trasladada a la sede policial de Alto Perú, hasta donde se convocó al personal de la Intendencia de la Aduana.

El vehículo incautado en la sierra fue trasladado a la ciudad de Tacna con un fuerte resguardo para ser internado en el almacén de la Aduana de Tacna, mientras Ayala pasó a la Policía Fiscal.