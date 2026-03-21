Una pareja de turistas extranjeros tuvo palabras de elogio para el personal de la Policía de Turismo y para un taxista luego de recuperar un equipo móvil olvidado en un vehículo de servicio público durante su estadía en Tacna. Sirvió el sistema de cámaras de video vigilancia de un hostal para obtenerse primero las características de un vehículo y luego ubicarse al conductor que devolvió un celular valorizado en 400 dólares aproximadamente.

Pareja de turistas

Según la PNP, el viernes a las 15:30 h aproximadamente un grupo de agentes de Turismo acudieron al hotel Holiday Suites ubicado en la calle Alto de Lima Nº 1472, se entrevistaron con el chileno Carlos Gierke Zárate (74) e italiana Velleda Perazza (69), ambos esposos y que estaban por turismo en Tacna y necesitaban ayuda para ubicar el taxi que el día anterior por la noche tomaron como un servicio y se habrían olvidado un celular marca Oppo color negro, con valiosa información personal.

Búsqueda y ubicación

Los policías interventores decidieron actuar de inmediato. Efectuaron la verificación y visualización de cámaras de video seguridad en los exteriores del establecimiento y lograron captar el vehículo marca Hyundai modelo Accent con número de placa de rodaje Z4U-361.

Mediante la consulta a la Sunarp, sobre el registro vehicular y propiedad, se logró luego identificar y ubicar al conductor Crisóstomo Mita Salamanca, con quién los agentes de Turismo se contactar por vía telefónica y le dieron a conocer la preocupación de los esposos extranjeros que le habían solicitado un servicio de taxi anteriormente.

Taxista devuelve

Mita no se negó y reconoció que realizó un servicio de taxi a una pareja de turistas y esa mañana cuando hacía limpieza al interior de su vehículo encontró un celular en el piso del asiento parte posterior y que estaba dispuesto a devolver ese bien a su dueño, pero que en ese instante se hallaba con el taxi en un lavadero de vehículos en la avenida Jorge Basadre Grohmann, a inmediaciones del restaurante La Glorieta.

Final feliz

Los turistas extranjeros fueron trasladados en una camioneta policial hasta el lugar donde se hallaba el taxista y luego se efectuó la devolución del equipo móvil. La pareja extranjera agradeció a los policías por su buena acción de apoyarlos y al taxista por su honestidad.