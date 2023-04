El comando policial de Tacna destacó hoy a un contingente policial para reforzar el servicio en la línea de frontera con Chile e impedir el ingreso al país de extranjeros de forma irregular, al tomarse conocimiento que los militares chilenos no impiden que los migrantes salgan del país del sur por la pampa y solo controlan que las personas no ingresen a Chile por pasos no habilitados.

MIRA EST O: Extranjeros tratan de ingresar masivamente al Perú por Tacna (VIDEO)

Impiden el tránsito

Esta mañana, unos 120 migrantes quedaron varados en la zona fronteriza de Perú y Chile, ya que retornaban del país sureño y la PNP le impidió el ingreso a nuestro país. Hasta la zona de frontera se envió a policías de la USE (Unidad de Servicios Especiales), Unidades de Emergencia, Seguridad del Estado y de los puestos fronterizos Santa Rosa y Francisco Bolognesi. También se extremó el servicio de control en las inmediaciones de los hitos 8, 9, 10, 11 y 12.

En la noche de ayer intervienen a 27 migrantes que ingresaron procedentes de Chile

Operativo en la pampa

De otro lado, ayer, entre las 13 a 19 horas, policías de la sección Fronteras al mando del capitán PNP Edinson Palacios Pérez efectuaron un operativo para intervenir a personas extranjeras y nacionales procedentes de Chile por pasos no habilitados e intervinieron a 27 personas (26 venezolanos y un colombiano) que no contaban con visa ni tarjeta andina. Los infractores a la ley de migraciones (ingreso clandestino) fueron puestos a disposición de la sección Seguridad del Estado.

Ese mismo día, a las 23 h, los agentes del Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) Francisco Bolognesi patrullaban por la pampa fronteriza y visualizaron a seis personas (varones y mujeres) que habían ingresado al Perú por pasos no habilitados, quiénes al notar la presencia policial pretendieron huir en medio de la oscuridad, pero fueron alcanzados e intervenidos.

Intervienen a mujer peruana que guiaba a grupo de ciudadanos vietnamitas en tránsito de Chile al Perú por la pampa

Tráfico de migrantes

Según la PNP, en el grupo de personas estaba la peruana Guillermina Callacondo Candia (51), quien guiaba y trasladaba a cinco ciudadanos vietnamitas de Chile al Perú por un paso no habilitado. Callacondo fue puesta a disposición de la sección Trata de Personal del Depincri para las investigaciones por presunto delito de tráfico de migrantes.