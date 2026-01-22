Se realizó la presentación del tradicional concurso de talento infantil “Sirenita y Delfín 2026”, promovido por la licenciada Gina Gotuzzo Ovalle. El evento se desarrollará el 7 de febrero desde las 14 horas, con el registro de las niñas inscritas, y a las 15 horas la presentación de las mismas. El evento tendrá lugar en la losa deportiva de la playa Las Conchitas del centro poblado Boca del Río.

Las inscripciones se recibirán hasta el 4 de febrero. En el caso de las niñas se ha habilitado las categorías: súper baby, baby, infantil, junior, y junior sin límites (dirigido a niñas con habilidades diferentes). En cuanto a los varones se tendrá las categorías: infantil, junior y delfín.

Exsirenitas brillan con luz propia

Sobre el objetivo del evento Gotuzzo indicó que se busca fomentar los valores y el talento artístico de los menores. Recordó que han habido niñas muy talentosas que luego han brillado con luz propia en el mundo artístico como el caso de Marcela Luna, quien destaca en la televisión y concursos de canto. Así también Isabela Enríquez, quien integra actualmente un grupo de música cumbia.

Subrayó que se busca promover en las niñas su participación con música, letra y presentación de acuerdo a su edad y por ello se otorga un puntaje especial a la conservación de la identidad infantil. El evento cuenta con el respaldo de la comuna provincial de Tacna, la municipalidad de Boca del Río, la Universidad Privada de Tacna y otras conocidas empresas de la ciudad.