Por con contar con las garantías de seguridad se inició un proceso sancionador al promotor del concierto en el local Casa Blanca ubicado en la prolongación de la avenida Cristo Rey que se realizó la noche del sábado 8 de julio, informó el prefecto regional de Tacna Sthepen Ugarte Dávila.

MIRA ESTO | Tacna: Familiares exigen justicia para cesareada que murió por presunta negligencia médica

El promotor solicitó las garantías a su despacho pero fue rechazado por no cumplir con la autorización aprobada de la Municipalidad Provincial de Tacna y tampoco contar con la inspección técnica de seguridad en edificaciones.

Municipalidad no intervino

El prefecto indicó que se realizó la fiscalización a las 21 h y estuvo por espacio de dos horas en espera de la intervención del personal de la Municipalidad Provincial de Tacna al ser dicha entidad la que tiene la función de poder cancelar el evento y clausurar el local. Al no llegar los funcionarios de fiscalización procedió a retirarse y levantar un acta por llevarse adelante el concierto con la agrupación Explosión de Iquitos.

MIRA ESTO | Tacna: Comerciante ingresa al hospital Unanue caminando y muere tras alumbrar mellizos

“Es lamentable que esté sucediendo estos hechos, no estamos en contra de que promotores hagan eventos, solo se pide que cumplan los requisitos y si la municipalidad no interviene se genera un desorden y da un mensaje a las personas que pueden hacerse conciertos con permiso o no, al no intervenir”, comentó.

Otros distritos sí cumplen

Recordó que las municipalidades dentro de sus Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) tienen la facultad de sancionar, clausurar y suspender eventos si no cumplen los requisitos aprobados.

Recordó que durante un operativo de fiscalización en Pocollay se reportó incumplimientos de horario y ruidos molestos por lo que intervino el municipio de Pocollay y se sancionó al promotor por un evento por San Juan.