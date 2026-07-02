El alcalde del centro poblado Cambaya César Escobar manifestó que la observación del presidente José María Balcázar a la Autógrafa del Proyecto de Ley 11658, que fija los límites de localidades de Jorge Basadre y Candarave obedece a una razón de forma más no de fondo.

Indicó que en ningún momento se ha puesto en cuestión el límite entre Tacna y Moquegua, sino más bien se ha consignado que en lugar de decir que fija los límites entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave y el límite entre los distritos de Camilaca e Ilabaya, debe decir que fija los límites entre Jorge Basadre (que involucra el distrito de Ilabaya) y Candarave (que involucra a los distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara).

“Nunca es tarde para corregir, la guerra aún está en el campo, aún tenemos esperanza de que esta norma sea aprobada”, manifestó el burgomaestre del centro poblado.

Las autoridades de Tacna esperan que el proyecto de ley sea promulgado por insistencia por el Congreso de la República que lo aprobó con 91 votos.