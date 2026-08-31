El 1 de enero del 2025, día de Año Nuevo, una colisión de dos motocicletas en el kilómetro 27 de la carretera Costanera, jurisdicción del distrito La Yarada Los Palos, ocasionó el deceso de René Yupanqui Yupanqui (63) que conducía uno de los vehículos.

Tras la intervención policial en el accidente de tránsito se supo que chocaron la motocicleta lineal marca Shalom color negro de placa 2264-GZ conducida por el el efectivo PNP Raúl Cruz Hualpa (25) y la moto Marva rojo sin placa de Yupanqui. El deceso del sexagenario se produjo a los minutos por falta de ayuda médica inmediata; también se conoció que el policía carecía de licencia de conducir y maniobraba un vehículo motorizado que no tenía Soat vigente.

Queja ante Inspectoría

Gladys Yupanqui Yupanqui, en representación de la sucesión intestada de René Yupanqui Yupanqui presentó el 24 de agosto del presente año una queja ante la Oficina de Disciplina de Inspectoría PNP Tacna sobre las presuntas infracciones administrativas disciplinarias que se estarían cometiendo en el caso.

Señala que el denunciado Cruz en momentos del choque con muerte conducía un vehículo en vía pública abierta vulnerando la normativa de tránsito vigente y es grave porque se trataba de un policía en actividad, de quién se exige el máximo cumplimiento de las leyes que la propia institución policial fiscaliza.

Policía sigue laborando

Acota que se vulnera la Ley Disciplinaria N° 30714 de la ética policial, ya que aparte de un hecho penal su actuar se constituye en una infracción disciplinaria muy grave que lesiona la ética, el prestigio y decoro de la PNP, pero en la actualidad ese agente sigue trabajando en la comisaría Alto de la Alianza y estarían siendo encubierto por el personal policial de Inspectoría Regional de Tacna, al no adoptarse hasta la fecha una medida disciplinaria normada en el régimen disciplinario policial.

En el ámbito penal, el Segundo Juzgado Unipersonal de Tacna programó el 26 de agosto de este año el inicio del juicio oral.