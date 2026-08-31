El Gobierno peruano presentó la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032. La postulación fue formalizada por la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra.

La elección está programada para el 16 de noviembre y se realizará mediante votación secreta. El periodo del próximo director general comenzará el 1 de octubre de 2027.

📄 Perú presenta candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo.



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Experiencia del excanciller

González-Olaechea cuenta con experiencia en organismos internacionales y distintas entidades del Estado peruano. Durante su paso por la Cancillería, representó al país ante diversas instituciones internacionales y trabajó en el fortalecimiento de la relación entre Perú y la OIT.

El excanciller también participó en procesos de negociación y en la suscripción de acuerdos internacionales con otros países y organizaciones. Previamente, se desempeñó como alto funcionario de la OIT y trabajó como asesor del diplomático Javier Pérez de Cuéllar, quien fue secretario general de las Naciones Unidas.

Su trayectoria incluye además funciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas. A ello se suma experiencia en el sector privado y formación como internacionalista.

Como parte de su candidatura, González-Olaechea presentó el documento denominado “Una vida digna en la Era Disruptiva”. La propuesta plantea una visión sobre los cambios actuales y los desafíos que afrontará el mundo laboral en los próximos años.

Candidatos expondrán sus propuestas en septiembre

Antes de la elección, los candidatos deberán presentar sus propuestas ante los representantes de los países miembros de la organización. Esta exposición se realizará el 23 de septiembre en Ginebra, durante una sesión del Consejo de Administración de la OIT.

La presentación contará con la participación de los representantes de los 187 países que integran la organización. Las sesiones estarán a cargo del actual presidente del Consejo de Administración, Matthew Wilson, y serán transmitidas en vivo mediante los canales oficiales de la OIT.

Con esta postulación, el Gobierno peruano busca que un representante nacional pueda asumir la conducción de la organización durante el periodo 2027-2032. La elección definirá quién sucederá en el cargo al actual director general de la OIT.