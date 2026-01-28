Los agricultores de la asociación Tierra Prometida en el anexo rural Magollo, altura del kilómetro 17 de la carretera Costanera y más abajo del bosque municipal, arrestaron la noche de ayer a cinco de siete presuntos miembros de una banda delictiva dedicada a sustraer cochinilla y otros bienes de las chacras a quienes pretendieron linchar, pero la presencia policial en la madrugada de hoy evitó que se concrete ese ajusticiamiento.

Población actúa

Los dueños y trabajadores del agro se organizaron para hacer frente a la delincuencia que les perjudicaba hace semanas y meses, logrando interceptar y reducir a cinco de ellos, a quienes golpearon, les despojaron de parte de sus prendas de vestir y los amarraron en la asta para la bandera de un terreno destinado para una plaza.

Cinco intervenidos

Fueron intervenidos los adultos Jorge Luis Ticona Mamani, René Saúl Cardoza Pari, Dalthon Anthony Molinero Escobar, Alonso Ávila Mendoza Carita y el menor de iniciales J.C.R.F. (17), quienes esta mañana fueron trasladados a la comisaría Augusto B. Leguía en patrulleros y evidencias las lesiones contraídas por la golpiza recibida.

Persecución y arrestos

Según las indagaciones, a las 21 horas aproximadamente de ayer se produjo la persecución y captura de cinco presuntos delincuentes y la retención de dos vehículos motorizados tipo taxi en que se habrían movilizado hasta la zona agrícola. Dos individuos escaparon aprovechando la oscuridad de la noche y escondiéndose entre las plantaciones.

Enardecidos agricultores prendieron fuego a dos taxis que sirvieron de movilidad a los presuntos delincuentes

Queman vehículos

La población enfurecida por la ola de robos, incluso con violencia en agravio de agricultores en fechas anteriores, prendieron fuego a una camioneta tipo station wagon con placa Z5I-080 y al automóvil de matrícula X3X-015, los mismos que ardieron por un largo tiempo y movilizó a los bomberos en la madrugada hasta el lugar de los hechos.

Refuerzo policial

El panorama en el amanecer era desolador. Los bomberos apagaron el fuego en los vehículos que quedaron convertidos en chatarra. Policías de la comisaría Augusto B. Leguía acudieron a la zona y tuvieron que pedir refuerzos de sus pares de Unidades de Emergencia o Radiopatrulla; también se comunicó a la fiscal de turno Milagros Benavente que no llegó al lugar y hasta las 10:30 h de hoy esperaban su presencia en la comisaría de Leguía.

En el sector agrícola Tierra Prometida y otros de los alrededores se produjeron robos en los últimos días

Robos de cochinilla

De acuerdo a la versión de los agricultores de “Tierra Prometida”, se han producido robos de forma sistemática de cochinilla y otros bienes en fechas anteriores; anoche sorprendieron a los presuntos delincuentes en el predio de un socio que está ausente de la ciudad y se logró recuperar un saco conteniendo la cochinilla que es un insecto parásito que se alimenta de la savia de las tunas y es fuente principal del colorante natural carmín utilizado para la industrial de la belleza y que tiene un alto costo en el mercado