El exgerente general del Gobierno Regional de Tacna Saúl Quintanilla Zeballos , sindicado por la gobernadora regional provisional Liliana del Carmen Velazco Cornejo como la persona que insistentemente le pidió que se reúna con un abogado de Lima, que ahora a través de su hijo le reclama el pago de 50 mil dólares por la defensa legal ante el JNE, le exhortó a la autoridad a que diga la verdad.

“No escuché lo que hoy ha declarado Liliana Velazco Cornejo, y tampoco quiero entrar en mayores detalles, pero solo le pediría que cuente la verdad. Más allá de escudarse en mí, que le hable con la verdad al pueblo, esa sería mi exhortación”, insistió.

Que (gobernadora regional) sea honesta con la población

“Una persona que representa al pueblo y que no habla con la verdad, no es digna de representarla. Espero que sea honesta con la población, que si ha cometido un error que tenga la hidalguía de asumirlo, y si tiene que pedir perdón que lo haga. Es lo correcto y lo que le corresponde a una persona correcta”, anotó.

“Que la señora hable con la verdad, solo voy a decir eso”, declaró esta tarde en radio Uno.

“A Liliana Velazco le corresponde primero decir la verdad, ella sabe toda la verdad, le pido que responda”. A la pregunta si conoce o se ha reunido con el abogado Alejandro Quispe Pariona y la gobernadora regional provisional, dijo que si ella lo ha aceptado como iba a negarlo.

Quintanilla: soy una persona común y corriente

Ella sabe el contenido de las reuniones, el motivo de las reuniones, pero no me corresponde a mí decirlas. Yo no soy autoridad ni funcionario, soy una persona común y corriente, yo no tengo que darle cuentas al pueblo.

He sido funcionario (gerente general), pero he renunciado, justamente por situaciones que son muy personales, yo le agradezco la entrevista, y le repito que a ella diga la verdad, anotó.

Agregó “Yo no puedo imponer a nadie el conocer a alguien, si alguien acepta una reunión es porque tiene un interés, un propósito, un fin”.

Me arrepiento de haber aceptado la gerencia general

Yo no le pedí un cargo, yo simplemente no tengo impedimento, mi currículum está calificado para la gerencia general, yo no le he pedido nada, ella me ha invitado, no le he impuesto nada, ella me ha designado, y si ella dice que se ha equivocado, que fui un gerente circunstancial, es su opinión, anotó.

Yo lamento haber aceptado el cargo de gerente general, porque ella no esta preparada ni es competente para el cargo de gobernadora regional, si la hubiera conocido bien no hubiera aceptado la invitación. Las personas tienen que ser honestas, tienen que saber reconocer cuando se equivocan, cuando impulsan o están detrás de algo, no escudarse en otros, ella sabe toda la verdad y que hable, anotó sin dar mayores detalles.