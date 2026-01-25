Un interno denunció haber sido víctima de violación sexual con agresiones y amenazas en reiteradas veces por otros reclusos y brindó a la PNP las identidades de sus agresores. El jueves 22 el personal de INPE a cargo del resguardo o control interior del establecimiento penitenciario de Pocollay decidió comunicar a la PNP sobre el pedido de un interno para formalizar una denuncia por presunto delito contra la libertad sexual (violación sexual).

Intervención policial

Policías de la comisaría de Pocollay acudieron antes del mediodía al penal para entrevistarse y/o recoger la denuncia del interno NN de 23 años y que es oriundo de Lima. Según el denunciante, en varias fechas pasadas fue víctima de violación sexual por vía anal por otros internos del mismo establecimiento penitenciario.

Delata a agresores

NN como víctima dio a conocer que sus agresores fueron los reclusos de las iniciales C.F.B. apodado “Grillo”, E.B.R. de apelativo “Enyerber”, D.R.R. o “Dilán”, F.B.F. apodado “Ziza”, C.B.M. con alias “Ardilla”, I.C.M. o “Cuca”, E.M.P. apodado “Machete” y J.V.D. alias “Valiente”.

El interno denunciante indicó que la última vez que fue agredido sexualmente ocurrió el 5 de enero de este año por la tarde, en la ducha que se encuentra en el pabellón E.

Comunican a fiscal

Ante la grave acusación, efectivos de la comisaría de Pocollay consignaron la denuncia en un acta policial y dieron cuenta a la fiscal de turno Virginia Salas Mendoza (Séptimo Despacho de Investigación de la Fiscalía Penal Provincial de Tacna).

Con las indagaciones se pudo conocer que entre los presuntos violadores están internos peruanos con procesos por delitos contra el patrimonio y contra la libertad sexual (tocamientos indebidos a menor); también un extranjero reincidente en robo de vehículos y autopartes.

Activan protocolo

También se supo que cuando un recluso denuncia violación sexual en un penal debe activarse un protocolo de emergencia de forma inmediata que incluye el aislamiento del agresor o agresores, brindar la seguridad y protección de la víctima y comunicar a la Fiscalía para que intervenga en la investigación.

Penal hacinado

El actual director del penal de varones de Pocollay es el funcionario INPE Juan Almeyda Rojas. En ese establecimiento penitenciario hasta el 23 de enero del presente años tenía 1,187 internos, evidenciándose una sobre población y hacinamiento.