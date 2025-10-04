En trabajo coordinado de una fiscal especializada en delitos de Trata de Personas de Tacna, policías de la sección Trata de Personas del Depincri y personal de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público se rescató en las últimas horas a cuatro integrantes de una familia que eran obligadas a permanecer en una chacra del distrito Las Yaras, luego que el padre y jefe de familia de iniciales V. Ll. B. (19) pidió ayuda y denunció que era víctima de explotación laboral y permanecía con su pareja y dos hijas gemelas de un año y medio.

Según la Fiscalía, el 29 de setiembre el joven de 19 años denunció que fue captado mediante una oferta laboral para cosecha de quinua por dos meses y con pago mensual de S/ 1,500 soles, pero tras firmar un contrato sin copia fue retenido por siete meses sin recibir pago alguno; además vivía con su familia en condiciones precarias y eran obligados a realizar labores no pactadas.

Retenían su documento y celular

V. Ll. B. dijo que no le daban dinero aduciendo que por su culpa murieron animales y por la compra de una motocicleta que no autorizó. También denunció maltratos psicológicos, amenazas, la retención de su DNI y un celular.

Tras el operativo de rescate se halló a la familia agraviada en un predio sin las condiciones mínimas para la vivencia humana. El presunto agresor o explotador laboral no fue encontrado, pero está identificado. El Ministerio Público investiga el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral.