Hasta la comisaría Central fue trasladado pasado el mediodía un hombre acusado de ejercer la violencia contra la presidente de la República Keiko Fujimori Higuchi luego de la Procesión de la Bandera y cuando la autoridad política emprendía la retirada del Paseo Cívico secundada por policías de Seguridad del Estado.

El incidente se produjo en la calle Francisco Laso, a inmediaciones de la I.E.I. Margarita Bacigalupo de Lombardi, en una zona donde se habilitó el comercio ambulatorio y sirvió como ruta de escape o salida de la comitiva que acompañaba a la mandataria.

Intervienen a varón

Agentes de Seguridad del Estado intervinieron a un varón que vestía una camiseta deportiva de color rojo, pantalón de buzo negro y gorro, quién era sindicado de arrojar una piedra a la presidenta Fujimori que se retiraba del centro y despedía de algunos ciudadanos en su paso.

El presunto violentista se resistió a los policías que a jalones o empujones pretendían llevarlo a la dependencia policial, en paso por la calle Blondell y por la plaza Juan Pablo II. En un determinado momento el hombre casi al borde del llanto dijo llamarse David y negó haber arrojado una piedra a Fujimori, señalando que solo había utilizado sus manos como un acto de rechazo a su presencia en Tacna, pero varios testigos lo contradijeron.

Generó enfrentamiento

La intervención policial al ciudadano llamó la atención de varias personas que se retiraban tras presenciar la Procesión de la Bandera y antes de iniciarse el desfile cívico patriótico por los 97 años de retorno de Tacna al Perú.

El varón de nombre David tras ser ingresado a la comisaría Central generó un enfrentamiento de palabras entre dos bandos de personas; unos pedían que debían dejarlo libre porque no había hecho nada malo y otros decían que debía ser investigado y sancionado por violencia contra una alta autoridad en el Perú.

Tras el incidente la presidenta se retiró en un vehículo que le habían asignado, seguido de cerca por varios policías en otras unidades móviles.