En una significativa ceremonia el Consejo Regional de Tacna rindió un reconocimiento póstumo a Rosario Ángela Helfer Valcárcel conocida como Charito Mistral, por su aporte al criollismo nacional y la formación de una identidad cultural de la región.

El presidente del Consejo Regional Miguel Sierra Cayo destacó que su dedicación a la música criolla durante 50 años fueron reconocidos por el Ministerio de Cultura del Perú que la distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura.

Trayectoria de cinco décadas

Seguidamente en el acto central se le entregó a su hermana Gladys Helffer Valcárcel el acuerdo de consejo regional que la reconoce póstumamente por su invaluable trayectoria cantándole a Tacna. Asimismo se entregó un galvano que fue recibido por su hermano Alonso Helfer Valcárcel.

Por su parte el sobrino de Charito Mistral, Josué Helfer, recordó que siempre le decía a su tía que era gordita porque habitaban dos personas en ella, la que cantaba, bailaba y enamoraba en cada presentación y su tía la que apenas cruzaba la puerta se quejaba de los dolores de cintura, piernas y canilla.

Profundamente patriota

“Gracias por compartir el cariño a Tacna, recuerdo que siempre decías en la procesión de la bandera, ‘Yo veo que la bandera viene con mis papás y hermanos’”, rememoró el familiar.

El lunes 3 de agosto falleció Charito Mistral a los 77 años. El Gobierno Regional dispuso que el área de Museo/Foyer del Centro de Convenciones Jorge Basadre lleve su nombre.