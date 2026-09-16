La asociación de Invidentes Tacna (AITAC) realizará el II Torneo Internacional de Fútbol para ciegos “Juikhus Cup Tacna” 2026, encuentro que congregará a delegaciones invitadas procedentes de diferentes países.

El presidente de dicha asociación, Joel Mamani Ticahuanca, indicó que son ocho equipos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú, que competirán el 25, 26 y 27 de setiembre en el estadio Enrique Paillardelli de la Ciudad Heroica.

Afirmó que esta segunda edición permitirá que Tacna vuelva a convertirse en punto de encuentro para deportistas con discapacidad visual promoviendo la competencia y el intercambio de experiencias. Invitó a las autoridades, instituciones públicas y privadas y población en general a acompañar el desarrollo de este torneo para fortalecer la inclusión a través del deporte.