Siete internos de alta peligrosidad procedentes del penal de Ancón I de Lima se sumaron como nuevos inquilinos del penal de Challapalca en la sierra tacneña. Se tratan en mayoría de hombres vinculados a la organización criminal “La Confederación” que planeaba y realizaba extorsiones desde la prisión, hecho descubierto luego de un operativo de representantes de la Fiscalía de Delincuencia Organizada y policías de la División de Investigación de Delitos Transnacionales con incautación de 32 celulares activos y un enrutador clandestino de internet en el pabellón 1 de ese penal limeño.

Informe a medias

El martes 20, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que para fortalecer la seguridad penitenciaria se ejecutaba el traslado de siete internos de alta peligrosidad de Ancón I a un establecimiento penitenciario de régimen cerrado especial del país, pero sin precisar ese penal como destino final. El traslado estuvo a cargo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.

Operativo coordinado

Ese operativo de trasladado coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú; contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para el resguardo en los exteriores del penal Ancón I y el desplazamiento de los internos hasta una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Por vía aérea

Ayer se conoció que esa nave de la FAP aterrizó en el aeropuerto de Juliaca (Puno), y desde ahí el traslado de los siete internos fue por vía terrestre con un fuerte resguardo policial hasta el distrito de Capazo en la ciudad lacustre que está más próximo a la región Tacna.

Traslado de Lima a Tacna se efectuó bajo estrictas medidas de seguridad

Policías de Tacna

Para reforzar la seguridad en el traslado a Challapalca de ese grupo de internos también se recurrió de policías de la Región Policial Tacna. Un grupo de agentes de las comisarías de la provincia de Tarata y de las Unidades de Emergencia (Radiopatrulla, Udex, Suat y otros) fueron enviados a Challapalca y Capazo para apoyar en la seguridad y custodia de internos de alta lesividad provenientes del penal Ancón I.

Siete internos

En la noche del miércoles, en la plaza principal de Capazo, se hizo el relevo de policías de Puno con policías de Tacna para continuar con la custodia hasta el penal de Challapalca, siendo internados los reos Luis Galarza Benvenuto, Jimmy Larry Bazán Valderrama, Yojairo Michael Arancibia Sevillano, Adam Smith Lucano Cotrina, Wilmer Anthony Agurto Serrano, Carlos Delhán Herbozo Espinoza y Víctor Eduardo Meza Escobar.

Líder de banda

Según la Fiscalía, Luis Galarza, alias “Canco”, tenía la administración del pabellón I y el control de las operaciones ilegales en el penal Ancón I; Jimmy Bazán (a) “Chato Bazán” integraba la banda “Los Compadres”, fue condenado a 35 años de prisión por sicariato agravado y poseía tres celulares.

Expolicía y afin a “El monstruo”

Según la PNP, Yojairo Arancibia Sevillano (a) ‘Yojairo’ o ‘JJ’ es un expolicía que está sindicado como el líder de la organización criminal “Los Injertos del Norte”, responsable de delitos como sicariato, atentados y tráfico de droga, quién fue capturado a fines de mayo y según acciones de inteligencia estaría vinculado a Erick Moreno Hernández o “El monstruo”.